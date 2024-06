Índia. Narendra Modi alcança terceiro mandato, mas oposição sai reforçada

Pela primeira vez numa década, o Partido Bharatiya Janata (BJP) de Narendra Modi terá de contar com os seus aliados de coligação para alcançar uma maioria no Parlamento, de acordo com os dados da comissão eleitoral.Sozinho, o partido do primeiro-ministro conquistou 224 mandatos e foi o mais votado em mais 16 círculos eleitorais, num total estimado em 240, mantendo-se o maior partido no Parlamento, masJá o Partido do Congresso,, num total estimado em 99, quase o dobro dos 52 lugares que conquistou há cinco anos.

Narendra Modi já declarou a vitória da sua aliança nas eleições. Na rede social X, escreveu que a Índia depositou a confiança na coligação governamental "pela terceira vez consecutiva".





"Vamos continuar o bom trabalho realizado na última década para continuar a satisfazer as aspirações do povo", acrescentou.

People have placed their faith in NDA, for a third consecutive time! This is a historical feat in India’s history.



I bow to the Janata Janardan for this affection and assure them that we will continue the good work done in the last decade to keep fulfilling the aspirations of… — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2024

Dirigindo-se a uma multidão de apoiantes na sede do BJP em Nova Deli, o líder indiano vincou que "este terceiro mandato será de grandes decisões" e que "o país escreverá um novo capítulo no seu desenvolvimento".Modi comprometeu-se a cumprir a sua promessa eleitoral de transformar a economia da Índia, a terceira maior do mundo, e a não se esquivar a pôr em marcha o seu programa. Assegurou ainda que irá"Este país assistirá a um novo capítulo de grandes decisões. Esta é a minha garantia", sublinhou.Modi, de 73 anos, continua a ser popular no país após dois mandatos. No fim de semana, disse estar certo de que "o povo indiano votou em números recorde" para o reeleger, após uma década à frente do país.

Oposição fala em “derrota moral” de Modi

Para o líder da oposição, Rahul Gandhi, os resultados revelam que os indianos disseram a Modi que "não o querem". Já o deputado do Partido do Congresso Rajeev Shukla afirmou queOs opositores do primeiro-ministro têm acusado o Governo de utilizar o sistema judicial para fins políticos, aumentando o número de processos judiciais contra eles. Também a ONG norte-americana Freedom House afirmou queDenunciando um retrocesso na democracia, tanto a oposição como os ativistas dos Direitos Humanos acusam Narendra Modi de favorecer os hindus, que constituem a maioria no país, em detrimento das principais minorias, incluindo os 210 milhões de muçulmanos indianos., referindo-se à comunidade muçulmana. A oposição remeteu esta acusação para as autoridades eleitorais, que não sancionaram o primeiro-ministro, agora reeleito.Foram cerca de 642 milhões os indianos a irem às urnas nestas eleições, que se desenrolaram ao longo de seis semanas. A participação terá sido de 66,3 por cento, ligeiramente abaixo dos números de 2019.

c/ agências