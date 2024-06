Índice Global da Paz de 2023 assinala 56 conflitos em curso

Foto: António Mateus - RTP

O Índice aponta também os países mais pacíficos do mundo. Portugal está em sétimo lugar. Mesmo assim, caiu um posição em relação ao ano anterior.



No ranking do Instituto de Economia e Paz, o pódio da lista de países mais seguros é ocupado pela Islândia, Irlanda e Áustria



No fundo da tabela estão o Afeganistão, o Iémen, a Síria, o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo.