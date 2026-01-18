Indonésia encontra fuselagem que pode pertencer a avião desaparecido com 10 pessoas

"Recebemos informações (..) de que foi avistado um pequeno fragmento de destroços de uma janela de avião. Às 07:49 (23:49 de sábado em Lisboa), encontrámos uma fuselagem que se suspeita ser da aeronave", disse Andi Sultan, da divisão de Makassar da Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas), num vídeo divulgado pela entidade.

O avião, um ATR 42-500, partiu de Yogyakarta, oeste da Indonésia, no sábado, e tinha previsto aterrar no Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin, em Makassar, centro-leste do país, quando o Controlo de Tráfego Aéreo (ATC) "perdeu comunicação com a aeronave", que transportava sete tripulantes e três passageiros, explicou, em comunicado, a Direção-Geral de Transporte Aéreo da Indonésia.

Fonte do Ministério dos Transportes tinha dito anteriormente que seguiam oito tripulantes e três passageiros a bordo.

As buscas pelo avião, que envolveram centenas de pessoas, foram retomadas hoje às 06:15 (22:15 de sábado em Lisboa), observou Sultan, após terem sido suspensas durante a noite "devido ao céu nublado", segundo explicou o diretor da Basarnas, Mohammad Syafii.

A área de buscas abrange as montanhas de Bantimurung, em Maros, parte das Celebes do Sul, província localizada a leste da ilha do Bornéu, famosa por florestas tropicais.

A aeronave, operada pela companhia aérea local Indonesia Air Transport, tinha sido fretada pelo Ministério das Pescas, responsável pela monitorização de recursos aéreos, e três funcionários do ministério estavam a bordo, de acordo com as autoridades.

A cronologia divulgada pela Direção-Geral de Transporte Aéreo detalha que o Controlo de Tráfego Aéreo de Makassar pediu à aeronave para que se aproximasse de uma pista do Aeroporto Sultan Hasanuddin. Detetando que o avião "não se encontrava na trajetória de aproximação correta", o controlo pediu à tripulação para que corrigisse a posição.

Após as instruções, "a comunicação com a aeronave perdeu-se", por razões ainda desconhecidas.

As condições meteorológicas naquele momento eram de céu parcialmente nublado na área circundante, com visibilidade de aproximadamente oito quilómetros.