Infecciologista teme cenário de caos hospitalar em vários pontos do Brasil

Foto: RTP

O infecciologista Júlio Croda, da Fundação Fio Cruz, no Rio de Janeiro, assume estar muito preocupado com as próximas semanas e teme que o cenário de caos hospitalar, vivido na cidade de Manaus, possa repetir-se noutros pontos do Brasil.



Uma entrevista conduzida pelo correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.