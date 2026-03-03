Inflação da zona euro estimada em 1,9% em fevereiro

De acordo com a estimativa rápida do serviço europeu de estatísticas, entre as principais componentes da inflação anual na área do euro, a dos serviços deverá ser aquela em que os preços mais sobem em fevereiro: 3,4%, face aos 3,2% de janeiro, seguindo-se alimentação, álcool e tabaco (2,6%, estável na variação mensal) e bens industriais não energéticos (0,7%, contra os 0,4% de janeiro).

Na componente da energia, os preços recuaram 3,2%, um abrandamento quando se compara com o recuo de 4,0% do mês anterior.