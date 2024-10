Inflação nos Estados Unidos entre as queixas da população

Os preços dos alimentos estão cada vez mais altos e a população queixa-se de que o dinheiro é cada vez menos para comprar bens essenciais.





O enviado especial da Antena 1 aos Estados Unidos, António Jorge, visitou os subúrbios de Milwaukee, num dos Estados decisivos para o desfecho das eleições norte-americanas, marcadas para o dia 5 de Novembro, onde a comunidade negra tem bastante peso.À porta de um hipermercado, o repórter registou queixas com a subida dos preços dos produtos, por causa da inflação. Queixas num período em que as sondagens colocam Donald Trump na frente das intenções de voto. É o que demonstram os resultados de uma sondagem, divulgada na última noite, pelo diárioO inquérito de opinião coloca o candidato republicano com 47 por cento das intenções de voto, com a democrata Kamala Harris ligeiramente atrás, com 45 por cento.