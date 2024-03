Influencer Andrew Tate novamente detido por suspeitas de agressão sexual

"Os irmãos Andrew e Tristan Tate. As acusações, que remontam ao período de 2012-2015, incluem alegações de agressão sexual", avançou esta terça-feira um porta-voz de Andrew Tate, em comunicado.Segundo o responsável, "o Tribunal de Recurso de Bucareste deverá tomar hoje [terça-feira] uma decisão fundamental sobre a execução do mandado" emitido pelo Tribunal de Westminster.

Andrew Tate, antigo atleta de kickboxing, descreve-se como misógino e já foi banido de redes sociais por expressar posições nesse sentido e incentivar ao discurso de ódio.

O mandado de captura foi descrito pelo porta-voz como um, e deixou os irmãos "consternados e profundamente perturbados".Ambos "rejeitam categoricamente todas as acusações e manifestam a sua profunda desilusão pelo facto de alegações tão graves estarem a ser ressuscitadas sem novas provas substanciais", refere o comunicado.

Andrew, de 37 anos, e Tristan, de 35, "estão totalmente empenhados em contestar estas acusações, com determinação e firmeza inabaláveis", adianta a nota.









The Matrix is afraid, but I only fear God. — Andrew Tate (@Cobratate) March 12, 2024 Acusações de tráfico humano, violação e exploração Já esta terça-feira, o mais velho dos irmãos fez uma publicação na rede social X na qual disse "temer apenas Deus".

Andrew Tate, que conquistou milhões de fãs nas redes sociais ao promover um estilo de vida "ultra-masculino",. Foram identificadas sete vítimas.Segundo as autoridades romenas, que estão a investigar estas acusações separadamente, a exploração sexual de mulheres acontecia no âmbito de um negócio para adultos que operava como grupo criminoso.O processo tem estado sob a tutela da câmara preliminar do Tribunal de Bucareste, que tem de decidir quando e se o julgamento terá início. O excesso de processos em tribunal tem, porém, atrasado a tomada de decisão sobre este caso.

Na sexta-feira, o Tribunal de Bucareste deverá decidir se mantém a apreensão dos bens dos irmãos Tate, exigido pelos procuradores romenos no início de 2023.

Entre dezembro de 2022 e abril de 2023,. Acabaram depois por ser colocados em prisão domiciliária, que terminou em agosto do ano passado.Desde então, têm estado sob controlo judicial devido à investigação criminal em curso, com obrigação de se apresentarem regularmente perante as autoridades. Podem circular livremente apenas dentro do país.Em dezembro do ano passado, depois de terem pedido para sair da Roménia para visitarem a mãe num hospital no Reino Unido, foram impedidos por uma ordem do tribunal.

c/ agências