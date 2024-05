Simon Frederick - Unsplash

Muitos politólogos anteveem uma rebelião entre os conservadores e, no limite, a retirada de confiança ao primeiro-ministro, se se confirmarem as sondagens de desastre eleitoral para o partido no poder.



A correspondente da Antena 1 Rosário Salgueiro acompanhou a campanha, porta a porta, feita por dois vereadores de origem portuguesa.