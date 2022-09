Inglaterra. Fratura hidráulica afeta áreas ambientalmente protegidas

Neste momento existemconcedidas a empresas que poderão, assim, prosseguir com oem locais como Surrey, Sussex, Derbyshire, ou Lancashire.Segundo o, que analisou onde a perfuração poderá ocorrer nos próximos meses e anos, as zonas abrangidas por essas licenças são sobrepostas ou adjacentes às principais áreas protegidas de Inglaterra.Quase metade das licenças concedidas estão em Yorkshire, com, que no total possui uma área de 1.436 quilómetros quadrados.Também em Peak District, perto da cidade de Manchester, foram concedidas licenças de exploração adjacentes ao parque nacional.

Outras das licenças sobrepõem-se a algumas das zonas mais ambientalmente protegidas da Europa, anteriormente conhecidas como Natura 2000, que são projetadas para proteger as espécies e habitats ameaçados.

Para além de afetarem parques nacionais, parte destas licenças de exploração atinge áreas consideradas de “grande beleza natural”, incluindo Lincolnshire Wolds e Quantock Hills, onde florestas de carvalhos são também áreas especialmente protegidas.

"Insultuoso" e "cobarde"



Antes da suspensão da fratura hidráulica, introduzida em 2019 depois de algumas investigações levantarem preocupações com possíveis terramotos, as proteções contra a perfuração em áreas ambientalmente protegidas eram escassas.Nunca chegou a existir uma proibição total de perfuração em áreas protegidas, como parques nacionais ou locais de especial interesse científico., mesmo depois de uma promessa anterior do Governo britânico sobre a proibição total desta técnica de extração de de combustíveis líquidos e gasosos nessas áreas.“Colocar as joias da coroa da paisagem inglesa em risco de danos colaterais doé insultuoso.e incentivar mais pessoas a visitar o campo”, considerou aoo diretor de campanhas e políticas da instituição de caridade rural CPRE, Tom Fyans.As preocupações ambientais sobre oincluem o risco de terramoto, o aumento da poluição do ar e a potencial contaminação das águas subterrâneas. A rede de organizações ambientais Amigos da Terra alerta também para a libertação de dióxido de carbono quando o gás de xisto é queimado, assim como para a libertação de metano, um gás 25 vezes mais potente que o CO2 na retenção de calor na atmosfera.Em janeiro de 2019, investigadores da Universidade de Manchester descobriram queno local dede Preston New Road, o equivalente a 142 voos transatlânticos.

Liz Truss pode quebrar promessa eleitoral

Ao mesmo tempo que a investigação dofoi divulgada, o diário britânico avançou que a primeira-ministra Liz Truss está a considerar designar locais decomo infraestruturas importantes a nível nacional.Se a intenção se confirmar, háe é quebrada uma das promessas eleitorais de Truss.Durante a sua campanha para a liderança do Partido Conservador, a agora primeira-ministra afirmou que só seriam implementados novos locais de extração com o consentimento local. No entanto, fontes do Governo britânico dizem ter havido discussões sobreGeralmente, esta designação é utilizada para infraestruturas como estradas, aeroportos e locais de energia.