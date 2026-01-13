Insónia crónica duplica risco de depressão: o círculo vicioso entre o sono deficiente e a saúde mental





O sono e a depressão têm uma das relações mais estáveis em psicopatologia e estima-se que até 90% dos doentes com depressão também sofrem de perturbações do sono, que vão desde a dificuldade em adormecer, passando por despertares precoces (insónia inicial), até à hipersónia (sonolência diurna excessiva).

Falta de sono afeta regulação da amígdala do cérebro







A psicóloga salienta que as pessoas com insónia crónica têm o dobro do risco de desenvolver depressão grave em comparação com as que dormem bem, e isto porque a falta de sono afeta a regulação da amígdala (a parte emocional do cérebro): "Torna-nos mais reativos a estímulos negativos e menos capazes de processar o stress, criando o terreno perfeito para uma perturbação do humor.

14% da população adulta sofre de insónia crónica





Tudo se torna mais complicado numa sociedade como a nossa, que não dorme bem, com dados gerais mais do que preocupantes. De acordo com a Sociedade Espanhola de Neurologia (SEN), 48% dos adultos não têm um sono de qualidade suficiente e 54% dos espanhóis dormem menos do que o número de horas recomendado - entre sete e nove na idade adulta.

Depressão é aliviada se a insónia for tratada

Por este motivo,Esta terça-feira é o Dia Mundial de Luta contra a Depressão e a Sociedade Espanhola do Sono (SES) aproveita a oportunidade para alertar para este complexo binómio e para a forma como a insónia afeta esta perturbação mental.María José Aróstegui é psicóloga e membro do grupo de trabalho SES Insomnia e afirma que a, pelo que estamos a falar de uma relação bidirecional em que os problemas de sono são simultaneamente causa e consequência.Em entrevista à RTVE Noticias, Ginés Sabater, vice-presidente da Associação Espanhola de Distúrbios do Sono (ASENARCO), garante que"As pessoas que sofrem de insónia crónica correm maior risco de sofrer de depressão e, por sua vez, a maioria das pessoas com depressão tem algum tipo de problema de sono. O sono deficiente não só acompanha a depressão, como também pode aumentar a incidência e a prevalência da doença", explica, acrescentando:Esta relação estreita, explica a porta-voz da SES, tem uma explicação neurobiológica, uma vez que as duas perturbações (depressão e insónia) partilham as mesmas "vias no cérebro". Assim, a desregulação da serotonina, da dopamina e da noradrenalina afetaria tanto o humor como os ciclos de sono-vigília, e o sistema de resposta ao stress (o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal) está frequentemente hiperativo em ambas as perturbações, "mantendo o corpo num estado de alerta que impede o sono e esgota os recursos emocionais".Sabater insiste na mesma ideia, explicando que os: A serotonina é o precursor da melatonina e ambas utilizam a mesma "matéria-prima", o triptofano, para as produzir. Para tratar a depressão, prescrevemos medicamentos que aumentam a serotonina no espaço entre dois neurónios, e esse aumento provoca a produção de mais melatonina. O efeito inverso, obviamente, associa a baixa de serotonina e de melatonina à depressão e à insónia.Acrescenta que aA Sociedade Espanhola do Sono estima que. Um número, diz a SES, "alarmante por si só" e ainda mais se analisarmos o impacto da insónia crónica na saúde física e mental da população.Tudo isto somado a um consumo de benzodiazepinas que coloca a Espanha entre os principais países do mundo e com uma normalização absoluta do mau sono.A estrutura do sono de uma pessoa com depressão é a de um sono mais leve e fragmentado, como explica o presidente da ASENARCO: "Estamos a falar basicamente de dois tipos de insónia: a insónia de conciliação, em que a pessoa tem dificuldade em começar a dormir, acordando normalmente mais durante a noite e não conseguindo voltar a dormir, e a insónia matinal, com o típico despertar precoce, acordando muito cedo sem conseguir voltar a dormir".Para além disso, acrescenta, há alterações no sono REM (sono profundo): geralmente surge mais cedo do que o normal e mais intensamente na primeira parte da noite e o resultado é um sono pouco repousante, mesmo que a pessoa passe muitas horas na cama.A psicóloga Aróstegui afirma que a ideia de que o sono não é um estado passivo, mas um processo ativo de limpeza do cérebro e de regulação emocional, está cada vez mais presente na sociedade. No entanto, na sua opinião, ainda falta a compreensão de que "cuidar do sono é, literalmente, medicina preventiva em saúde mental".A Sociedade Espanhola do Sono afirma que ensaios clínicos recentes mostram que, em doentes com depressão, quando a insónia é tratada especificamente, as taxas de remissão da depressão são duas vezes superiores às dos doentes que recebem apenas tratamento do humor.As evidências científicas demonstram-no com ensaios que apontam para uma melhoria nos doentes com depressão quando estes são submetidos a terapias cognitivo-comportamentais para a insónia.Acrescenta que os dados científicos alertam para o facto de a insónia funcionar frequentemente como um sintoma residual. "Sabater explica que durante anos se pensou que "se curarmos a depressão, o sono torna-se normal", mas a verdade é que "a insónia é uma perturbação independente e em 40-80% dos doentes com depressão, a insónia persiste, mesmo que o humor melhore". O sono deficiente é um fator de risco, de cronificação e de recaída da depressão. "", acrescenta.O médico indica medidas comportamentais e educativas para o tratamento das insónias - como base, a terapia cognitivo-comportamental para as insónias (TCC-I) - e, em segundo lugar, os medicamentos, que podem ser utilizados "bem prescritos pelo médico, mas com um plano claro, tempo limitado e check-ups".Por último, a ASENARCO defende também uma melhoria "muito necessária" da "cultura do sono" no nosso país e recorda que a OMS aponta os três pilares básicos para uma vida saudável: dieta, exercício e sono.Neste sentido, Sabater adverte: "Uma cultura de sono melhor significa educação desde cedo, hábitos coerentes com a luz e os horários, e a compreensão de que o sono regula as emoções, a memória, a energia e a saúde mental. Sem essa cultura, chegamos tarde quando o problema já é crónico.Uma má relação com o sono pode começar com um acontecimento isolado - stress, luto, mudança de emprego - mas se continuar durante semanas ou meses, o cérebro aprende o padrão e a insónia instala-se.-Recém-nascidos (0-3 meses): Entre 14 e 17 horas.-Bebés (4-11 meses): Entre 12 e 15 horas.-Crianças (1 e 2 anos): Entre 11 e 14 horas.-Crianças (3-5 anos): Entre 10 e 13 horas.-Crianças (6-13 anos): Entre 9 e 11 horas.-Adolescentes (14-17 anos): Entre 8 e 10 horas.-Jovens (18-25 anos): Entre 7 e 9 horas.-Adultos (26-64 anos): Entre 7 e 9 horas.-Estabelecer horários fixos para deitar e acordar.-Respeitar as horas de sono.-Procure a luz do sol ao levantar-se.-Exercitar-se pelo menos 30 minutos por dia.-Jantar, duas horas antes de deitar.-Evitar sestas longas, superiores a 20 minutos.-Evitar aparelhos electrónicos pelo menos duas horas antes de se deitar.-Organize o seu quarto com áreas separadas para trabalho, estudo e lazer.-Evitar actividades stressantes antes de ir para a cama.-Se é fumador, deixe de fumar.