Instituto Geociência timorense lança aplicação que alerta para sismos e tsunamis

"A aplicação já está instalada e pode ser descarregada tanto para iOS como para Android. Quando houver um abalo sísmico ou qualquer atividade sísmica com magnitude superior a 5, e se existir possibilidade de gerar tsunami, a aplicação enviará de imediato uma notificação, com explicação detalhada sobre a localização, magnitude e se há ou não potencial de tsunami", explicou à Lusa o presidente do IGTL, Job Brites dos Santos.

Segundo Job Brites dos Santos, o sistema funciona através de uma rede de 20 estações sismográficas instaladas estrategicamente em diferentes pontos do país.

"Quando ocorre um sismo, os dados são transmitidos de forma imediata para o centro de monitorização do IGTL, onde são analisados com recursos aos algoritmos mais avançados", afirmou o responsável, salientando que se o sismo tiver determinados parâmetros o sistema emite automaticamente alertas.

"Os utilizadores recebem notificações instantâneas. Isto permite que as comunidades, autoridades locais e serviços de emergência respondam de forma mais rápida e eficaz", salientou.

A aplicação disponibiliza também informação sobre prevenção sísmica e orientações de segurança.

O principal objetivo é que o sistema funcione como um instrumento de alerta antecipado, fornecendo informações fiáveis e pontuais sobre a atividade sísmica e o potencial de tsunami, reforçando assim a preparação e resposta das comunidades face ao desenvolvimento de desastres naturais.

O presidente do IGTL disse também que foram estabelecidas parcerias com as operadoras de telecomunicação a operar em Timor-Leste para garantir que sejam enviadas mensagem de alerta para as pessoas que ainda não têm telemóveis Android ou iOS.

"Quando ocorre uma atividade sísmica superior a 5 de magnitude, consideramos que há risco. Por isso, as mensagens serão enviadas diretamente para os telemóveis das pessoas", explicou o responsável técnico.

O presidente do IGTL apelou também à população, especialmente às comunidades que vivem junto ao litoral, para instalarem a aplicação.

"É muito importante, porque quando a terra treme, em menos de três minutos o alerta é enviado. Emitimos alertas através do nosso site, da aplicação e por mensagens diretas. Sentimo-nos muito orgulhosos deste trabalho, pois conseguimos oferecer um aviso antecipado que pode salvar vidas perante riscos que ameaçam as pessoas", acrescentou Job Brites dos Santos.

Timor-Leste está situado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica do planeta.