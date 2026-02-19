Inteligência artificial. Cimeira na Índia balança entre regulação e acesso universal

A capital indiana recebe esta semana a quarta edição da Cimeira de Impacto da IA , sob os auspícios do primeiro-ministro Narendra Modi. O evento junta dirigentes políticos, empresários e especialistas do sector.

“Substituir os humanos”?

Era aguardada uma intervenção de Bill Gates em Nova Deli, mas o cofundador da Microsoft, enredado no escândalo dos ficheiros do processo de Jeffrey Epstein, acabou por optar pelo silêncio, “após uma reflexão”.



Uma cimeira tecnológica em Nova Deli ofereceu esta quinta-feira uma plataforma ao primeiro-ministro indiano, ao secretário-geral das Nações Unidas e ao patrão da OpenIA para um rol de apelos, em simultâneo, à universalização da inteligência artificial e à sua regulação. Sam Altman, fundador do ChatGPT, considerou urgente o estabelecimento de “proteções”.“Não estou a sugerir que não precisamos de regulação ou de proteções.”, propugnou o empresário norte-americano., temperou o diretor-geral da OpenIA, para advertir queAinda segundo o patrão da OpenIA, para quem está em marcha uma verdadeira revolução do mercado de trabalho,, sustentou.Por sua vez,. E na mesma linhaAlinhando pela nota dominante da regulação,Ouvido pela agência France-Presse,. Pelo queOs detratores da inteligência artificial temem impactos de monta não só nos mercados de trabalho, mas igualmente no ambiente, na arte, na educação e na informação.A AFP escreve que os gigantes internacionais da tecnologia têm capitalizado a cimeira indiana para potenciar investimentos em infraestruturas naquele país, que já se perfila como quarta economia mundial.A OpenIA e a Tata Consultancy Services anunciaram, por exemplo, o desenvolvimento de um centro de dados na Índia. E o grupo indiano Reliance prometeu aplicar 110 mil milhões dólares, até 2033, em inteligência artificial e outros projetos informáticos.Já a Nvidia, maior fabricante mundial depara a inteligência artificial, selou uma parceria com a L&T, de Bombaim, para erguer “a maior fábrica de IA da Índia”. Outro colosso da tecnologia, a Google, prepara-se para construir novos cabos submarinos a partir da Índia.