Intercalares nos EUA. Voto antecipado dá ligeira vantagem aos democratas

Falta pouco mais de um mês para as eleições intercalares dos EUA e mais de 700 mil eleitores já exerceram o direito de voto antecipado. De acordo com sondagens, divulgadas pela CNN e pela Associated Press, há sinais de uma pequena vantagem dos candidatos democratas sobre os republicanos.



Segundo a imprensa norte-americana, os democratas representam, nesta altura, uma percentagem maior dos eleitores que solicitaram boletins de voto - do que ocorreu em 2024 durante o verão.



Na análise de dados, a CNN nota que a procura pelos boletins de voto por parte dos eleitores democratas está acima de 60% em estados como o Iowa, Pensilvânia e Maine. Na Carolina do Norte, houve mesmo uma subida de 30% nessa procura em comparação com as eleições de 2024.



Ainda assim, a cadeia norte-americana deixa uma ressalva - lembra que esta é apenas uma sondagem, sublinhando que os números podem até ser uma evidência de que os eleitores republicanos preferem outra forma de votar.



O mesmo estudo indica também que muito mudou na forma de exercer o direito de voto, sobretudo desde a pandemia, assinalando que, desde 2020, muitos dos votos antecipados são na sua maioria de pessoas mais velhas.



Este é para já um sinal de alerta para a Administração Trump que já sente os efeitos da política externa e interna que tem sido seguida. Muitos norte-americanos não escondem o descontentamento com o aumento do custo dos combustíveis. Há sinais de abrandamento económico, com risco de perda de centenas de milhares de postos de trabalho.



A maior parte, segundo várias sondagens publicadas nas últimas semanas pelos principais jornais americanos, não apoiam a continuação da intervenção direta dos EUA na guerra desencadeada contra o Irão.



As eleições intercalares dos EUA estão marcadas para 3 de novembro e, em caso de vitória, os democratas regressam ao poder no Congresso.



