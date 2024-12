Internados em hospital de Gaza "em risco de morte" por falta de comida e água

“A situação humanitária dentro do hospital tornou-se extremamente perigosa.”, declarou o ministério em comunicado.O hospital em questão, localizado na cidade de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, tem estado sob maior controlo militar por Israel deste outubro passado.Na terça-feira, o Ministério da Saúde adiantou ainda que pelo menos 28 pessoas morreram e 54 ficaram feridas em “quatro massacres contra famílias” nas 24 horas anteriores.acrescentou.

No total, o número de mortes em ataques israelitas em Gaza desde o início da guerra, em outubro do ano passado, já superou 44 mil.

Já o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, avançou esta quarta-feira que pelo menos 22 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas num ataque israelita durante a noite no norte da Faixa de Gaza.

"Há 22 mártires do massacre cometido pelo exército de ocupação após o bombardeamento de uma casa pertencente à família Abu al-Tarabich, perto do hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza", disse esse responsável à agência France Press.

Situação "muito, muito sombria"



Na terça-feira, Sigrid Kaag, coordenadora humanitária das Nações Unidas para Gaza, informou os membros do Conselho de Segurança da ONU, numa reunião à porta fechada em Nova Iorque, que a situação no enclave “é muito, muito sombria”., disse aos jornalistas no final do encontro.Questionada sobre se a queda do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, poderia ofuscar a guerra de Israel em Gaza, Kaag disse estar a trabalhar para manter a situação no território palestiniano presente nas discussões.Kaag debateu ainda com os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas aEm Israel, os ministros do Conselho de Segurança Nacional foram informados de que o Hamas manifestou interesse em chegar a um cessar-fogo e a um acordo sobre os reféns, noticiou a imprensa israelita.O Canal 13 avançou ainda que o Catar tem “desempenhado um papel significativo nas negociações para esse acordo”, depois de ter dito que iria suspender o seu papel de mediador.As expectativas de tréguas surgem numa altura em que, devido à intervenção dos rebeldes sírios.

c/ agências