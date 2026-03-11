Inundações e deslizamentos de terras fazem 30 mortos na Etiópia

A África oriental tem sido palco de chuvas torrenciais que causaram graves inundações nos últimos dias, como no vizinho Quénia, onde pelo menos 49 pessoas morreram na sexta-feira, segundo as autoridades locais.

Diversos estudos científicos e peritos têm alertado para a crescente frequência de períodos de chuva intensa e seca prolongada, alternadamente, devido às mudanças climáticas das últimas duas décadas.

A administração da região de Gamo "está atualmente a prestar o acompanhamento e o apoio necessários para ajudar os afetados pelo desastre e evitar maiores danos", lê-se em comunicado.

Gamo localiza-se a sudoeste da capital, Adis Abeba, e tem grande densidade populacional e densa flora, sendo conhecida pela produção de frutos, especialmente bananas.