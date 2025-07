Inundações no Texas. Pelo menos 50 mortos e dezenas de crianças desaparecidas

O autarca de Kerr, Dalton Rice, disse que poderá haver mais desaparecidos mas que não é possível adiantar um número.





“Os campistas vieram para o fim de semana de 4 de julho (feriado). Havia pessoas acampadas ao longo da margem do rio, outras pessoas vieram visitar, são números que ainda não conhecemos”, afirmou.

c/ agências

As inundações repentinas foram causadas pelas chuvas torrenciais de sexta-feira no centro deste Estado norte-americano., disse o xerife Larry Lethia numa conferência de imprensa.O responsável adiantou que 27 das 750 crianças que frequentavam um campo de férias cristão para raparigas nas margens do rio Guadalupe continuam desaparecidas.Para além das 43 mortes em Kerr, quatro outras pessoas perderam a vida no condado de Travis na sequência das inundações, assim como duas no condado de Burnet e uma no condado de Tom Green, de acordo com as autoridades locais.As colinas ao longo do rio Guadalupe estão repletas de acampamentos juvenis e parques de campismo centenários, que são particularmente populares durante o feriado de 4 de julho.Nim Kidd, responsável pela gestão das emergências no Texas, declarou que as equipas aéreas, terrestres e aquáticas estão a procurar sobreviventes e corpos no rio Guadalupe., assegurou.O governador do Texas, Greg Abbott, declarou o estado de catástrofe natural e solicitou recursos adicionais ao governo federal.A tempestade de sexta-feira fez com que, mas o perigo ainda não passou.As chuvas torrenciais continuaram a atingir no sábado comunidades nos arredores de San Antonio, tendo as autoridades lançado alertas e avisos de enchentes repentinas que permanecem ativos.