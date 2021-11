Invasão ao Capitólio. Juíza volta a negar pedido de Trump para impedir acesso a documentos

A juíza federal Tanya S. Chutkan, do tribunal do Distrito de Columbia, Washington, recusou-se de novo a aceitar os pedidos de ajuda apresentados pelo ex-Presidente Donald Trump no sentido de atrasar a disponibilização de documentos da presidência. Na terça-feira, a mesma juíza tinha decidido negar o pedido de Trump para manter secretos os documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Congresso.