Juíza federal abre documentos a painel que investiga invasão do Capitólio

A decisão foi conhecida ao início da noite de terça-feira e, escreveu a juíza Tanya S. Chutkan num acórdão de 39 páginas, citado pela ediçãodo jornal britânico





Donald Trump decidiu processar, em outubro, quer o painel da Câmara dos Representantes, quer os Arquivos Nacionais, numa clara tentativa de bloquear o acesso aos documentos mais sensíveis. Trata-se de documentos da Casa Branca que se revestem de sensibilidade, nomeadamente os registos de visitas, de chamadas telefónicas e do antigo chefe de gabinete de Donald Trump Mark Meadows, bem como de Patrick Philbin, ex-vice-conselheiro do 45.º Presidente.



Ao todo, os Arquivos Nacionais adiantaram quede registos da Casa Branca, procurando assim vedar-lhes o acesso. Documentos pretendidos pelo painel especial da Câmara dos Representantes.Por sua vez, a atual Administração norte-americana, do democrata Joe Biden, abdicou já de privilégios executivos para todos os documentos, isto para o primeiro acervo de registos solicitado pelo comité do Congresso.

Semanas de espera

Os congressistas que estão a tentar apurar os factos relativos ao dia 6 de janeiro - quando apoiantes de Donald Trump franquearam portas e janelas do Congresso dos Estados Unidos, em Washington - procuravam há várias semanas obterem acesso aos documentos em causa.



. Desde logo, perceber se Trump saberia de antemão que as câmaras seriam invadidas pela violência – morreram, a 6 de janeiro, cinco pessoas; outras 140 ficaram feridas.A decisão agora conhecida, por parte do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, segue-se aO painel do Congresso estabeleceu um prazo – até 23 de novembro – para que os dez antigos membros da Administração de Donald Trump respondam afirmativamente aos pedidos de documentosAs audições destes nomes estão previstas para dezembro. Mas é ainda incerto, como assinala a imprensa internacional, se algum destes ex-responsável estará disposto a colaborar com o inquérito.