Invasões em Brasília. Lula condena "conivência explícita da polícia"

"Eles querem é golpe e golpe não vai ter", clamou Lula da Silva, para acrescentar que os apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro "têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer, porque exige a gente suportar os outros, exige conviver com quem a gente não gosta, com quem a gente não se dá bem, mas é o único regime que permite que todos têm a chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar".O presidente do Brasil esteve reunido como governadores, juízes do Supremo Tribunal Federal, incluindo a presidente do tribunal, Rosa Weber, ministros, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o primeiro vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.



Lula não hesitou em apontar o dedo a elementos das forças de segurança que acompanharam os bolsonaristas até à Praça dos Três Poderes, na capital federal brasileira: "Havia uma conivência explícita da polícia apoiando os manifestantes. Mesmo aqui no Palácio [do Planalto], soldado do exército brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados".

"Descobrir quem financiou"



Segundo o presidente brasileiro, as investigações visarão apurar os nomes dos financiadores das caravanas de autocarros que levaram os bolsonaristas a Brasília, assim como dos acampamentos frente a quartéis em todo o Brasil, entretanto desmontados pelas autoridades.

"Vamos descobrir quem financiou e pagou. Sou especialista em acampamentos e greves e é impossível ficar dois meses sem ter financiamento para garantir o pão de cada dia. Não vamos ser autoritários, mas vamos investigar", vincou Luiz Inácio Lula da Silva.

"Foi muito difícil conquistarmos a democracia nesse país. Precisamos de aprender a conviver democraticamente na diversidade", completou.

"Não vamos permitir que a democracia escape"



Defendendo uma convergência entre esquerda, centro, direita e instituições republicanas, na generalidade, Lula deixou um repto: "Não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque é a única chance de a gente garantir que esse povo humilde consiga comer três vezes ao dia, ou ter direito de trabalhar".

Os interlocutores da reunião encaminharam-se, juntos, até à sede do Supremo Tribunal Federal.

Milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos desde a tomada de posse de Lula da Silva, invadiram no domingo as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília.



c/ Lusa