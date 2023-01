Invasão de edifícios do poder em Brasília. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui, ao minuto, a evolução dos acontecimentos em Brasília, um dia depois da invasão das sedes dos poderes presidencial, legislativo e judicial na capital federal brasileira, por parte de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mais atualizações

9h15 - Biden condena ataque e democratas pedem extradição de Bolsonaro



Joaquin Castro, representante do Texas, pediu a extradição de Jair Bolsonaro que está na Florida.



I stand with @LulaOficial and Brazil’s democratically elected government. Domestic terrorists and fascists cannot be allowed to use Trump’s playbook to undermine democracy.



Bolsonaro must not be given refuge in Florida, where he’s been hiding from accountability for his crimes. https://t.co/ywOCTMgRxM — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 8, 2023 “Bolsonaro não pode ficar refugiado na Florida, onde tenta fugir das responsabilidade e crimes. Apoio o Presidente Lula e o governo democraticamente eleito do país”.



Castro recordou os acontecimentos no Capitólio com a revolta dos apoiantes do ex-presidente Donald Trump em 2021.



Também Alexandria Ocasio-Cortez, eleita por Nova Iorque, relembra o ataque ao Capitólio e afirmou que “vemos fascistas tentando fazer o mesmo no Brasil”.



Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. 🇧🇷



8h46 - Lula da Silva defende punição para invasores



No Palácio do Planalto, a residência oficial do Presidente brasileiro, Lula da Silva encontrou mobiliário destruído, vidros partidos e obras de arte destruídas.



O Presidente brasileiro deslocou-se depois ao Supremo Tribunal Federal (STF) onde o cenário de destruição era semelhante.



Na rede social Twitter, Lula da Silva afirmou que os responsáveis pelo terrorismo serão punidos.



Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/qkyVZHQQdz — Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

“Estive esta noite no Palácio do Planalto e no STF. Os invasores que promoveram a destruição do património público de Brasília estão a ser identificados e serão punidos. Amanhã (segunda-feira) retomamos os trabalhos no Planalto. Democracia sempre. Boa noite”, escreveu.



8h14 - Apoiantes de Bolsonaro roubaram armas do palácio presidencial



Um ministro e um deputado brasileiros denunciaram que apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro roubaram armas de fogo, guardadas no palácio presidencial em Brasília.



O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência brasileira, Paulo Pimenta, mostrou dois estojos de armas de fogo vazios, em cima de um sofá parcialmente queimado no Palácio do Planalto, de acordo com um vídeo e fotografias divulgadas na rede social Twitter.

Assim ficou a Sala de Armas do GSI após a invasão dos terroristas ao Palácio do Planalto. Todos devem ser identificados, responsabilizados e punidos com o rigor da lei para que a democracia não volte a sofrer este tipo de violência. Tolerância zero ao terrorismo! pic.twitter.com/S4PpBPmtOZ — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 9, 2023



O deputado Wadih Damous, que acompanhou Paulo Pimenta, sublinhou que os assaltantes "tinham informações" sobre o que estava guardado no Gabinete de Segurança Institucional da presidência, uma vez que levaram armas, munições e documentos.







8h06 - O filme dos acontecimentos de domingo

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Os apoiantes de Jair Bolsonaro acreditam que as últimas eleições foram fraudulentas.

A posição portuguesa

Em Brasília, os acontecimentos descambaram com rapidez em violência.A Antena 1 sintetiza aqui o que aconteceu na capital federal do Brasil.Um dos funcionários no Palácio do Planalto mostra os estragos que os manifestantes fizeram.Luiz Eduardo Soares, que foi secretário nacional de segurança brasileiro no primeiro mandato de Lula, defende, em declarações à Antena 1, que nos próximos dias o comportamento da sociedade brasileira vai ser importante e a atuação das autoridades vai ser vital, de forma a contrariar os apoiantes de Bolsonaro.Para o antigo responsável da administração interna, houve uma colaboração óbvia do governo federal de Brasília e das forças de segurança com os manifestantes.Lula da Silva já está em Brasília. O presidente brasileiro estava em São Paulo quando ocorreram as invasões das sedes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal, mas regressou à capital brasileira.Lula já esteve a verificar o rasto de destruição deixado pelos invasores e a fazer uma avaliação dos estragos.O presidente do Brasil promete punir os responsáveis pelas invasões, que classifica de "fascistas fanáticos". Lula da Silva decretou a intervenção do Governo na segurança do Distrito Federal até 31 de janeiro.Jair Bolsonaro recusa qualquer envolvimento nas invasões em Brasília. Na rede social twitter, o ex-presidente repudia as acusações de Lula da Silva. Alega que, durante o mandato, cumpriu sempre a Constituição.Ainda sobre as "depredações e invasões de prédios públicos", considera apenas que fogem à regra das manifestações pacíficas próprias da democracia.Esta segunda-feira, o Congresso vai analisar, em sessão extraordinária, o pedido de intervenção federal de Lula da Silva. Ao abrigo da Constituição brasileira, os decretos de intervenção presidencais devem ser submetidos ao Congresso num prazo máximo de 24 horas.A Polícia Federal brasileira conseguiu entretanto dispersar os manifestantes que invadiram vários edificios em Brasília. Foram detidas perto de 400 pessoas.Foram ainda imobilizados 40 autocarros que tentavam entrar na capital federal do Brasil com centenas de apoiantes de Bolsonaro.Ainda não há dados oficiais sobre o número de feridos. Sabe-se, no entanto, que só o Hospital de Base, uma das unidades públicas do Distrito Federal, já recebeu quase 50 pessoas - seis estavam em estado grave e duas tiveram de ser operadas.A segurança de Brasília está sob a alçada do Governo Federal até ao final do mês. A medida resulta do decreto presidencial assinado por Lula da Silva.O documento permite ao Governo intervir na segurança em Brasília e é justificado por aquilo que o presidente brasileiro considera um "grave comprometimento da ordem pública".O governador do Distrito Federal de Brasília, Ibaneis Rocha, foi afastado de funções por 90 dias. Em causa está a alegada conivência com os invasores Antes deste afastamento, também já tinha sido exonerado o decretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro da justiça de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal considera que ambos agiram com negligência e omissão.Em declarações à RTP, o presidente da República afirmou que a posição portuguesa é de "repúdio por atuações chocantemente inconstitucionais e ilegais".Marcelo Rebelo de Sousa expressou ainda "solidariedade total" ao homólogo brasileiro, Lula da Silva, que iniciou o mandato há uma semana.Também ouvido pela RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, considerou que o ex-presidente brasileiro tem responsabilidade na invasão que ocorreu este domingo em Brasília. "A voz dele é ouvida por estes manifestantes anti-democráticos", considerou.Cravinho adiantou ainda estar em contacto permanente com o homólogo brasileiro e outras entidades.