Trump anuncia tarifas de 25% sobre qualquer país que faça negócios com o Irão

Segundo Trump, estes países terão uma tarifa imediata sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos.





"Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irão pagará uma tarifa de 25 por cento sobre todas as transações realizadas com os Estados Unidos da América", anunciou Donald Trump através da rede Truth Social.





"Esta ordem é definitiva e irrecorrível", acrescentou.





O anúncio de Trump surge numa altura em que o regime de Teerão enfrenta uma das maiores ondas de protestos deste a proclamação da República Islâmica, em 1979.





Os protestos levaram o regime a impor um bloqueio total da Internet no país desde a passada quinta-feira, 8 de janeiro. Em resposta aos protestos, que se iniciaram a 28 de dezembro de 2025 e já se estendem a todo o país, as autoridades iranianas têm respondido com força letal perante a população. Segundo organizações não-governamentais, há registo de pelo menos 600 mortes.

Nos últimos dias, o presidente norte-americano tem repetido ameaças de intervenção no Irão. Donald Trump afirmou que tem opções "muito fortes", incluindo a via militar, e adiantou ainda que está em contacto com líderes da oposição iranianos.

Diplomacia "ainda é a primeira opção"

Esta mesma segunda-feira, a Casa Branca fez saber que o presidente norte-americano mantém em aberto a possibilidade de desencadear ataques aéreos no Irão.

"Uma coisa em que o Presidente Trump se destaca é em manter todas as opções em aberto. E os ataques aéreos são uma das muitas opções disponíveis para o comandante-chefe", frisou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em declarações aos jornalistas.



No entanto, a diplomacia "ainda é a primeira opção do presidente", acrescentou a responsável.



Segundo a porta-voz da Casa Branca, continua aberto um canal diplomático com o Irão e o regime está a adotar um "tom muito diferente" em conversações privadas com o enviado norte-americano, Steve Witkoff.



"O que se ouve do regime iraniano é muito diferente das mensagens que a administração [Trump] recebe em privado, e penso que o Presidente quer examinar essas mensagens", acrescentou.



Também esta segunda-feira, o Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros adiantou que está aberto um canal de comunicação entre o Irão e Steve Witkoff, apesar da ausência de relações diplomáticas entre os dois países. Segundo a porta-voz da Casa Branca, continua aberto um canal diplomático com o Irão e, acrescentou.





O representante da diplomacia iraniana vincou hoje que o país está "totalmente preparado" para um conflito, mas abriu a porta a possíveis negociações desde que sejam "negociações justas, com igualdade de direitos e respeito mútuo”.



Em junho de 2025, durante a Guerra dos 12 dias, Israel e também os Estados Unidos desencadearam ataques aéreos contra instalações ligadas ao programa nuclear iraniano e também contra mísseis balísticos do regime.