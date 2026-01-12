"O medo das pessoas desapareceu". A revolta contra o regime no sudoeste do Irão

Uma das mudanças mais significativas dos protestos numa região geralmente politicamente tranquila está a ser a participação de comerciantes, tradicionalmente conservadores, oriundos de bairros de classe média e de residentes em cidades profundamente religiosas.

Nas mãos dos jovens





O vazio de informação aprofundou a ansiedade entre os iranianos, que se recordam da repressão violenta que se seguiu a bloqueios semelhantes da internet durante protestos em todo o país, em novembro de 2019.

"Quando cortaram a internet, tudo mudou", disse. "Os tiroteios aumentaram e os disparos vinham de todas as direções. Não era possível distinguir quem estava a disparar sobre quem. Parecia um filme apocalíptico". "Este bairro sempre albergou pessoas das classes média e alta", acrescentou Novian. "Pelo menos, não me lembro de os residentes daqui se terem envolvido em protestos de rua antes, nem mesmo em 2022", acrescentou, numa referência às manifestações em todo o país após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial.







A revolta iniciada dia 28 de dezembro, por comerciantes que encerraram as lojas em Teerão, num protesto contra a inflação e a queda do rial, a moeda iraniana, foi o rastilho para a indignação com um regime que abandona os seus cidadãos.



Em Abadan, os protestos começaram dia 6 de janeiro. Numa região que participou ativamente a favor dos clérigos na revolta de 1979, milhares cantaram nas ruas "esta é a batalha final, Pahlavi irá regressar", referindo-se ao príncipe herdeiro do Irão.



Uma mulher árabe vestida com trajes tradicionais confrontou a polícia de choque que bloqueava o acesso a uma multidão de manifestantes. "As pessoas têm direitos. Então, o que aconteceu à liberdade de que tanto falavam?", questiona.

"Dois mil mortos"



Nader, um jovem de 19 anos que trabalha numa cafetaria, disse que as manifestações na Rua Amiri incluíam cânticos de apoio a Reza Pahlavi, filho do último Xá, e condenações aos líderes da República Islâmica.



"Eu era um dos que, até ontem, dizia: 'Deixem estes ir embora - quem vier depois'", disse Nader, descrevendo a sua evolução política. "Agora, com a situação como está, digo que quem vier depois é melhor do que isso. O que poderia ser pior?"



Referiu o recente desaparecimento de quatro jovens mulheres em Abadan, duas das quais terão sido raptadas em plena luz do dia. "A polícia não teve coragem de as encontrar", disse.



Segundo Nader, as forças de segurança acabaram por recuar.



"Tirem-lhes as armas, não têm nada", disse. "As nossas mãos estão vazias, mas temos inteligência, coragem e motivação para retomar o controlo e reconstruir. Desta vez, somos os vencedores".



Até em bastiões do Governo, como Dezful, uma cidade profundamente religiosa, o cântico "morte ao ditador" foi entoado nas ruas por milhares de gargantas no dia oito de janeiro, uma sexta-feira e dia dos muçulmanos se deslocarem às mesquitas.





Os protestos entraram na 15ª noite consecutiva, de acordo com tweets, que, aparentemente, conseguiram furar o bloqueio. Mas as imagens são publicadas sem informação do local, ao contrário dos dias anteriores.

BREAKING: The people of Iran are bravely uprising against the Islamic regime for the 15th night in a row.



They are demanding freedom.



pic.twitter.com/JaeD66hdpq — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 12, 2026

My Persian friend is sending me videos from Iran. I'm sure they can be found elsewhere on the internet, but I am happy to amplify them for him.#IranRevolution pic.twitter.com/D5Iixj8A50 — David Jacobs (@DrJacobsRad) January 12, 2026 Confirmar o número de vítimas no meio do bloqueio das comunicações é extremamente difícil, mas os relatos de fontes locais e de grupos de defesa dos direitos humanos pintam um quadro negro.



Domingo, na rede X, a Fundação Narges Mohammadi referia que "pelo menos mais de dois mil manifestantes foram mortos".

After more than 70 hours of near-total internet shutdown, Narges Foundation is receiving absolutely horrific reports of mass shooting of protesters by Islamic Republic forces that has resulted in at least, we emphasize, at… — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) January 11, 2026

O IranWire apurou que, inicialmente, no dia 8 de janeiro, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo, bastões e balas de borracha, mas passaram a usar munições reais nos dias 9 e 10 de janeiro, à medida que os protestos continuavam.



O bloqueio da Internet reacendeu os receios de uma repetição de novembro de 2019, quando as autoridades cortaram a conetividade durante protestos em todo o país contra o aumento do preço dos combustíveis.



Quando o acesso foi restabelecido, surgiram relatos de que as forças de segurança mataram centenas de manifestantes - números de vítimas que o governo nunca reconheceu oficialmente.



Desta vez, a eficácia do medo parece ter desaparecido.

