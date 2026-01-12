Irão está "totalmente preparado" para a guerra mas abre a porta a negociações

O líder supremo iraniano disse ainda, na mesma nota divulgada, que estas “manifestações maciças e determinadas frustraram o plano de inimigos estrangeiros”, que seria executado por “mercenários iranianos".





C/agências

Declarações de Abbas Araghchi após o presidente norte-americano ter alertado que os Estados Unidos podiam intervir para impedir a repressão cada vez mais violenta do governo iraniano contra os protestos da oposição.disse o MNE iraniano numa conferência com embaixadores estrangeiros na capital, Teerão, em declarações transmitidas pela televisão estatal.O ministro dos Negócios Estrangeiros referia-se à guerra de 12 dias com Israel em junho passado, na qual os Estados Unidos entraram para bombardear as instalações nucleares do Irão., acrescentou o governante iraniano.Os meios de comunicação iraniano divulgaram imagens de grandes multidões em várias cidades, em manifestações de apoio ao Governo, e cortejos fúnebres para agentes de segurança mortos nos distúrbios que começaram há duas semanas., disse o aiatolá Ali Khamenei, num comunicado.O líder supremo do Irão considerou que esta mobilização de apoiantes do Governo, que saíram às ruas em resposta à vaga de protestos no país há duas semanas, é um aviso aos Estados Unidos., acrescentou Ali Khamenei, após repetidas ameaças de Donald Trump de uma intervenção militar em apoio dos manifestantes antigovernamentais.