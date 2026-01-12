Liverpool goleia na Taça de Inglaterra e avança para os 16 avos

Os 'reds', campeões ingleses em título e atuais quartos classificados, dominaram em toda a linha o adversário, do terceiro escalão, tanto em posse de bola como quantidade de remates.



Na próxima ronda, os 16 avos de final, a missão é em princípio mais difícil, já que o Liverpool recebe o Brighton, que também milita no escalão principal e eliminou o Manchester United, no domingo, ao vencer por 2-1, com um golo de Danny Welbeck.



Mac Allister, com duas assistências, Florian Wirtz e Hugo Ekitike, com golo e assistência, foram dos jogadores em destaque numa equipa com muitas ausências, a começar pelo egípcio Mohamed Salah, que está na CAN2025.



Na primeira parte, Mac Allister fez os passes para os golos de Dominik Szoboszlai, aos nove minutos, e de Frimpong, aos 36.



Adam Philips, jogador formado no Liverpool, fez o golo do Barnsley, aos 40.



Aos 60 minutos, Wirtz e Hugo Ekitike entraram em jogo e levaram o resultado para a goleada - Wirtz marcou aos 84, a passe de Ekitike, e aos 90+4 os papéis inverteram-se.