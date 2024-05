Investidor defende que Amazónia é "questão mais relevante" entre o Brasil e o mundo

"A Amazónia é hoje a questão mais relevante entre o Brasil e o resto do mundo. É a mais proeminente nos meios de comunicação e até investidores", defendeu Sergio Gusmão Suchodolski, num painel sobre o Brasil na Conferência Global do Milken Institute, na quarta-feira, em Los Angeles.

"Tivemos anos difíceis com picos de desflorestação no governo anterior e até a ideia de não organizar a COP25. Agora temos uma oportunidade com a COP30", disse o empresário brasileiro sobre a 30.ª sessão da conferência das partes" da Convenção-Quadro da ONU para as Alterações climáticas.

"É uma grande oportunidade porque estamos a chegar a um ponto de inflexão na crise climática", salientou, referindo as cheias históricas no sul do país neste momento.

No painel, que contou também com o ex-ministro do Turismo brasileiro Vinicius Renê Lummertz e vários empresários, Suchodolski chamou a atenção para a oportunidade associada à preservação sustentável da floresta amazónica.

"A Amazónia é também uma oportunidade para investimentos", indicou, referindo que a região é um dos maiores clientes da Starlink, a empresa de Elon Musk que fornece internet via satélite.

Realidade está mudar

Várias comunidades que há 20 anos tinham apenas madeireiros agora têm escolas e alunos, que estão em universidades de forma remota, pequenos hotéis e geradores elétricos. "São comunidades que estão conectadas com o mundo exterior via Starlink", referiu.

"Esta é uma nova realidade em que a tecnologia vai ao encontro de comunidades na floresta profunda (...) este é o futuro, unir tecnologia e pesquisa científica e especialmente a força das parcerias empreendedoras entre o Brasil e o exterior, para que a floresta se mantenha como o pulmão do mundo", acrescentou.

O florescimento tecnológico no Brasil e na América Latina foi o foco de várias sessões na 27.ª Conferência Global do Milken Institute, com a participação de diferentes empresários, antigos políticos e investidores que atuam na região.

A 27.ª edição da Conferência Global do Milken Institute, que é por vezes referida como a "Davos do Ocidente", terminou na quarta-feira em Los Angeles, na costa oeste dos EUA.