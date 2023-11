Investidura. Pedro Sánchez reeleito presidente do Governo de Espanha

Quatro meses depois de ter perdido as eleições para o Partido Popular (PP), Pedro Sánchez conseguiu esta quinta-feira a maioria parlamentar graças aos votos do PSOE, do partido de extrema-direita Sumar, dos partidos catalães pró-independência Junts e ERC, dos partidos bascos PNV e EH Bildu, do BNG da Galiza e da Coligação Canária (CC) que o elegeram para liderar o país profundamente dividido para mais um mandato.escreveu Pedro Sánchez, esta quinta-feira de manhã, na rede social X.