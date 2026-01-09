Mundo
Investigação britânica diz ter encontrado uma solução para infertilidade feminina
Uma descoberta científica no processo de Fertilização In Vitro e reprodução assistida pode mudar o paradigma da infertilidade. O processo é hoje divulgado por um grupo de investigadores britânicos que revela estar a trabalhar numa proteína que 'não deixa' os cromossomas presentes nos óvulos das mulheres separarem-se durante o início da gravidez.
Miguel Bastos - Antena 1
Uma proteína que funciona como uma espécie de cola para os pares de cromossomas necessário para o processo de fertilização e que com o avançar da idade perde as suas funções biológicas.