Investigação britânica diz ter encontrado uma solução para infertilidade feminina

Miguel Bastos - Antena 1





Uma proteína que funciona como uma espécie de cola para os pares de cromossomas necessário para o processo de fertilização e que com o avançar da idade perde as suas funções biológicas.





Em declarações ao jornal The Guardian, uma investigadora envolvida neste processo refere que “a separação dos cromossomas pode agora ser revertida através da introdução desta proteína nos óvulos das pacientes com problemas de fertilidade.”