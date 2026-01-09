Investigação britânica diz ter encontrado uma solução para infertilidade feminina

Uma descoberta científica no processo de Fertilização In Vitro e reprodução assistida pode mudar o paradigma da infertilidade. O processo é hoje divulgado por um grupo de investigadores britânicos que revela estar a trabalhar numa proteína que 'não deixa' os cromossomas presentes nos óvulos das mulheres separarem-se durante o início da gravidez.

Antena 1 /
A proteína funciona como uma espécie de cola para os pares de cromossomas necessária para o processo de fertilização | Imagem conceptual IA

VER MAIS
Miguel Bastos - Antena 1

Uma proteína que funciona como uma espécie de cola para os pares de cromossomas necessário para o processo de fertilização e que com o avançar da idade perde as suas funções biológicas.

Em declarações ao jornal The Guardian, uma investigadora envolvida neste processo refere que “a separação dos cromossomas pode agora ser revertida através da introdução desta proteína nos óvulos das pacientes com problemas de fertilidade.”
PUB
PUB