Depois de ter em conta o estatuto socioeconómico e outros fatores, os investigadores da University College de Londres estimaram, em editorial publicado na revista, queIsto significa que, se alguém fuma um maço de tabaco por dia, “”, afirmou Sarah Jackson, investigadora principal do Grupo de Investigação sobre Álcool e Tabaco da UCL e principal autora do artigo.“O tempo que estão a perder é o tempo que poderiam estar a passar com os seus entes queridos em boa saúde”, disse Jackson.

Em 2020, uma investigação publicada no site de informação médica BMJ, calculava que, em média, cada cigarro reduzia a esperança de vida em cerca de 11 minutos.

Para Sarah Jackson ,“com o tabagismo não se consome o período mais tardio da vida, que tende a ser vivido com menos saúde. Em vez disso, parece corroer uma secção relativamente mais saudável a meio da vida. Por isso, quando estamos a falar de perda de esperança de vida, a esperança de vida tende a ser vivida com uma saúde relativamente boa.”Os estudos revelaram que, em média, as pessoas que fumaram durante toda a vida perderam cerca de dez anos de vida em comparação com as pessoas que nunca fumaram.Segundo o estudo, “os homens fumavam, em média, 15,8 cigarros por dia e perdiam dez anos de vida devido ao tabaco, enquanto as mulheres fumavam, em média, 13,6 cigarros e perdiam 11 anos”, com os investigadores a indicarem que estas são “as melhores estimativas possíveis”.

Desde 1996, o consumo diário de tabaco reduziu-se para os 11,5 cigarros por dia para os homen Do mesmo modo, nos Estados Unidos, estima-se que a esperança de vida dos fumadores seja, pelo menos, dez anos inferiores à dos não fumadores, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. s e os 9,5 cigarros por dia para as mulheres.





De um modo geral,. E a quantidade de esperança de vida que pode ser recuperada ao deixar de fumar pode depender de vários fatores, como a idade e o tempo que a pessoa fumou.“Em termos de recuperação da vida perdida, é complicado”, acrescentou Sarah Jackson.Mas, à medida que se envelhece, perde-se progressivamente um pouco mais de tempo que não se consegue recuperar ao deixar de fumar”,Segundo a investigadora, “independentemente da idade que se tem quando se deixa de fumar, a esperança de vida é sempre maior do que se se tivesse continuado a fumar. Assim, de facto, embora não se possa reverter a vida já perdida, está-se a evitar uma maior perda de esperança de vida”.

No artigo, Sarah Jackson e os seus colegas escreveram que uma pessoa que fuma dez cigarros por dia e que tenha deixado de fumar a 1 de janeiro pode evitar a perda de um dia inteiro de vida até 8 de janeiro. Poderia evitar a perda de uma semana inteira de vida até 20 de fevereiro e de um mês inteiro até 5 de agosto. No final do ano, poderia ter evitado perder 50 dias de esperança de vida.

“Deixar de fumar é, sem dúvida, a melhor coisa que se pode fazer pela saúde. E quanto mais cedo deixar de fumar, mais tempo viverá”, recomendou Sarah Jackson., matando mais de 480 mil americanos por ano. Mas deixar de fumar antes dos 40 anos pode reduzir o risco de morrer de doenças relacionadas com o tabaco em cerca de 90 por cento, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.. O estudo concluiu também que quanto mais uma pessoa fumava mais alterava a sua resposta imunitária.

Quando os fumadores do estudo deixaram de fumar, a sua resposta imunitária melhorou a um determinado nível, mas não recuperou completamente durante anos, segundo o coautor do estudo, Darragh Duffy, que lidera a unidade de Imunologia no Instituto Pasteur.