Mundo
Tiroteio em Washington. Suspeito teria como alvo funcionários da Administração Trump
O procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche, afirmou este domingo que "os resultados preliminares" sugerem que o alegado atirador do jantar dos correspondentes da Casa Branca tinha como alvo Donald Trump e outros funcionários da Administração.
(em atualização)
Em entrevista à NBC News, o responsável adianta que as motivações para este ataque ainda vão levar “pelo menos alguns dias”.
“Acreditamos que ele [o atirador] tinha como alvo funcionários do Governo neste ataque (…) mas isso ainda é bastante preliminar”, afirmou Todd Blanche.
Entre os responsáveis incluem-se “provavelmente” o presidente dos Estados Unidos.
O procurador-geral interino dos EUA indicou ainda que o suspeito não está a cooperar com a investigação.
Em entrevista à NBC News, o responsável adianta que as motivações para este ataque ainda vão levar “pelo menos alguns dias”.
“Acreditamos que ele [o atirador] tinha como alvo funcionários do Governo neste ataque (…) mas isso ainda é bastante preliminar”, afirmou Todd Blanche.
Entre os responsáveis incluem-se “provavelmente” o presidente dos Estados Unidos.
O procurador-geral interino dos EUA indicou ainda que o suspeito não está a cooperar com a investigação.