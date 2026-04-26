Tiroteio em Washington. Suspeito teria como alvo funcionários da Administração Trump

(em atualização)



Em entrevista à NBC News, o responsável adianta que as motivações para este ataque ainda vão levar “pelo menos alguns dias”.



“Acreditamos que ele [o atirador] tinha como alvo funcionários do Governo neste ataque (…) mas isso ainda é bastante preliminar”, afirmou Todd Blanche.



Entre os responsáveis incluem-se “provavelmente” o presidente dos Estados Unidos.



O procurador-geral interino dos EUA indicou ainda que o suspeito não está a cooperar com a investigação.

