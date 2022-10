Investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço descobrem bário nas atmosferas de exoplanetas

Tomás Azevedo Silva, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e o primeiro autor do artigo publicado esta quinta-feira na revista Astronomy & Astrophysics , refere que “a parte confusa e contraintuitiva desta descoberta passa pela pergunta: porque é que estes elementos pesados existem na alta atmosfera destes planetas?”.

A resposta não é imediata. Isto porque os exoplanetas WASP-76 b e WASP-121 b não são “normais”. Ambos estão classificados como júpiteres ultra-quentes. Ou seja, planetas gigantes gasosos semelhantes ao planeta Júpiter, mas que orbitam tão próximos das suas estrelas-mães que têm temperaturas a rondar os 2000 °C. Isto confere aos dois planetas características bastante exóticas - no WASP-76 b, por exemplo, os investigadores desconfiam de que chova Ferro.





Créditos: ESO/DR



“Isto foi uma descoberta acidental”, revela Azevedo Silva, aluno de doutoramento no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (DFA-FCUP). “Não estávamos à procura, nem sequer à espera de encontrar bário. E tivemos que confirmar que esta deteção vinha efetivamente do planeta, uma vez que nunca tinha sido observado antes em nenhum exoplaneta”.





Foto: Anand Raichoor (EPFL), Ashley Ross (Ohio State University) and the SDSS Collaboration





O mapa SDSS representado na figura é revelado como um arco-íris, localizado dentro do Universo observável (a esfera externa, mostrando flutuações no Fundo de Microondas Cósmica). Neste diagrama, a Terra é representada no centro.







A inserção para cada seção codificada por cores do mapa inclui uma imagem de uma galáxia ou quasar típico daquela seção. E também o sinal do padrão que a equipa do eBOSS mede lá. Quando olhamos para longe, olhamos para trás no tempo.







Assim, a localização desses sinais revela a taxa de expansão do Universo em diferentes momentos da história cósmica. Bário, elemento químico mais pesado do que o ferro presente na atmosfera



júpiteres ultra-quentes sugere que esta categoria de exoplanetas pode ser ainda mais estranha do que se pensava. Esta deteção de bário nos doisultra-quentes sugere que esta categoria de exoplanetas pode ser ainda mais estranha do que se pensava.Nos nossos céus vemos bário ocasionalmente, na forma de fogo de artifício verde (auroras). A questão a que a equipa irá agora tentar responder é qual o processo natural que faz com que um elemento tão pesado possa existir nas altas altitudes destas atmosferas. “De momento, não temos a certeza que mecanismos são esses”, acrescenta Demangeon.

A equipa, composta por nove elementos, ficou surpreendida por descobrir este elemento químico, que é 2,5 vezes mais pesado do que o ferro, na alta atmosfera destes exoplanetas. “Dada a elevada gravidade dos planetas, esperaríamos que elementos pesados como o bário caíssem rapidamente nas camadas mais inferiores da atmosfera”, explica Olivier Demangeon (IA & DFA-FCUP), coautor do artigo.A análise da composição da atmosfera destes dois exoplanetas só foi possível graças à extrema precisão do espectrógrafo ESPRESSO, um equipamento de alta resolução instalado no telescópio VLT do Observatório Europeu do Sul (ESO), no Cerro Paranal (Chile).A participação do IA no ESPRESSO faz parte de uma estratégia mais abrangente para promover a investigação em exoplanetas em Portugal, através da construção, desenvolvimento e definição científica de vários instrumentos e missões espaciais, como a missão Cheops (ESA), já em órbita. Esta estratégia irá continuar durante os próximos anos, com o lançamento do telescópio espacial PLATO (ESA), a missão Ariel (ESA) e a instalação do espectrógrafo ANDES5, no maior telescópio da próxima geração, o ELT (ESO).