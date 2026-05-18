Investigadores portugueses ajudam a criar mapa cerebral de risco de doenças psiquiátricas

Embora estas doenças tenham múltiplas causas que resultam da interação entre fatores genéticos, ambientais e do neurodesenvolvimento, as abordagens tradicionais tendem a analisar a suscetibilidade genética e as alterações neuroanatómicas separadamente.





O novo estudo permite, por isso, "projetar o impacto do risco genético no espaço do cérebro, com base em mapas de risco derivados da expressão génica. Esta abordagem estabelece uma ponte direta entre genes, processos moleculares e alterações anatómicas observadas por ressonância magnética", explica Daniel Martiins.

Segundo o docente da FMUP, os resultados indicam ainda que diferentes doenças psiquiátricas parecem envolver mecanismos biológicos distintos. "Enquanto a depressão e a esquizofrenia mostram forte envolvimento de vias imunitárias e inflamatórias, a PHDA apresenta maior associação a processos de neurodesenvolvimento".





O investigador defende que esta abordagem não é reducionista e que "os genes não determinam isoladamente a doença, antes interagem com fatores ambientais, desenvolvimento e experiência ao longo da vida".





Publicado na revista científica Molecular Psychiatry, do grupo Nature, o estudo envolveu também investigadoores do King’s College London (Reino Unido), Universidade Goethe (Alemanha) e Universidade de Padova (Itália).







"Este", explica Daniel Martins, professor e investigador na área das Neurociências, citado num comunicado da FMUP enviado às redações esta segunda-feira.Os, incluindo depressão, esquizofrenia, perturbação de hiperatividade/défice de atenção (PHDA), autismo e perturbação obsessivo-compulsiva., adianta o investigador, era "“As alterações estruturais do cérebro observadas em algumas doenças psiquiátricas não surgem ao acaso, mas refletem, em parte, a organização molecular do próprio cérebro.”, acrescenta.