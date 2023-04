Iranianas atacadas com iogurte e detidas por não usarem hijab

You may have seen this video of a man in a corner shop in Iran pouring yoghurt over the heads of two women who weren't covering their hair.



The man has been arrested for "disturbing public order" & the two women have been detained for showing their hair.pic.twitter.com/GX89hL6dZo — Kian Sharifi (@KianSharifi) April 1, 2023

O Irão está a apertar as regras e reforçou, na semana passada, a legislação que obriga o uso de, com “tolerância zero” por parte do Governo em caso de incumprimento desta lei. Contudo, nos últimos meses são cada vez mais as mulheres que parecem querer desafiar as autoridades.Um vídeo amplamente partilhado nas redes sociais mostra o momento em que as cidadãs iranianas são abordadas pelo homem e, posteriormente, atacadas.Os três intervenientes do desacato foram detidos, segundo confirma a comunicação social do Irão., disseram as autoridades em comunicado.

As mulheres iranianas podem ser presas por não cobrirem os cabelos em espaços públicos, mas muitas têm desafiado o código de vestuário obrigatório como parte dos protestos que se seguiram à morte de uma jovem sob custódia que supostamente violou as regras do hijab.

Hijab obrigatório no Irão





No sábado, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, reiterou os apelos para que as mulheres iranianas usem o hijab como "necessidade religiosa".



"O hijab é uma questão legal e a adesão a este é obrigatória", disse.





Raisi acrescentou ainda que se algumas pessoas alegarem que não usam por motivos religiosos, "é melhor usar a persuasão" e por isso reiterou que é "uma questão legal".





“O importante é que hoje temos um mandato legal”, disse o presidente iraniano, segundo a Reuters. “E esse mandato legal torna obrigatório que todos sigam a lei".



“Se há pessoas que dizem que não partilham desta nossa crença, então lugares como centros científicos e culturais, assim como escolas são bons para discutir o assunto e convencê-los”, acrescentou Raisi.





Já na semana passada o chefe das autoridades judiciais, Gholamhossein Mohseni Ejei, tinha dito que "remover o hijab se traduz numa inimizade contra os valores e que as pessoas que cometem tal anormalidade vão ser punidas".





hijab obrigatória, com zero tolerância do Governo para incumprimento das regras.



Segundo o chefe da Justiça, citado pelo Guardian, todas as mulheres que não utilizarem o véu "serão punidas" e "julgadas sem piedade", avisando que todos os polícias são "obrigados a denunciar crimes óbvios e qualquer tipo de anormalidade que vá contra a lei religiosa e ocorra em público". Alerta que surge após uma declaração do Ministério do Interior do Irão, na passada quinta-feira, que reforçou a leiobrigatória, com zero tolerância do Governo para incumprimento das regras.Segundo o chefe da Justiça, citado pelo





Recorde-se que o Irão tem sido palco de protestos em massa, desde setembro de 2022, após a morte sob custódia policial de Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos que foi presa por não cumprir o código de vestuário do país, que exige que as mulheres usem o véu. Centenas de manifestantes e dezenas de polícias foram mortos e milhares foram detidos durante as manifestações, que Teerão atribui a Israel e às potências ocidentais.