Irão acusa EUA de subir tensão com interferências nos assuntos internos

"A criação de tensões tornou-se parte do comportamento hostil dos Estados Unidos", disse numa conferência de imprensa em Teerão o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghaei.

"Não é o Irão que interfere nos assuntos internos do povo norte-americano, mas os Estados Unidos que continuam com a sua política de interferência contra o Irão e os países da região", acrescentou o diplomata.

Baghaei afirmou que os Estados Unidos cometeram "atos criminosos contra inúmeros iranianos" e citou como exemplo a guerra de 12 dias de junho entre o Irão e Israel, na qual Washington participou com o bombardeamento das três principais instalações nucleares iranianas.

As declarações de Baghaei ocorrem um dia depois de Trump ter afirmado, numa entrevista ao Politico, que "está na hora de procurar uma nova liderança no Irão" que ponha fim aos quase 37 anos de mandato de Khameneí.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, reconheceu no sábado a morte de "vários milhares de pessoas" durante os protestos que abalaram o país nas últimas semanas e culpou Trump por isso.

"Consideramos o Presidente dos Estados Unidos culpado pelas vítimas, danos e acusações que dirigiu à nação iraniana", disse Khamenei num encontro em Teerão por ocasião do aniversário da eleição de Maomé como profeta do Islão.

A máxima autoridade política e religiosa do Irão afirmou que os protestos que abalaram o país "foram uma conspiração americana e o objetivo americano é devorar o Irão".

Os protestos começaram no final de dezembro por comerciantes de Teerão devido à queda do rial e depois espalharam-se pelo país pedindo o fim da República Islâmica e atingindo o auge na quinta-feira, 08 de janeiro, e na sexta-feira, 09 de janeiro, com uma explosão de manifestações em praticamente todo o Irão.

Organizações Não Governamentais opositoras no exílio estimam o número de mortos em 3.428 e o de detidos em 19.000.