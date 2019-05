Irão acusado. Petroleiros sauditas alvo de alegada sabotagem

Joana Raposo Santos - RTP13 Mai, 2019, 10:23 | Mundo

De acordo com o ministro saudita da Energia, Khalid al-Falih, num anúncio divulgado pela agência de notícias do reino, “a estrutura dos dois petroleiros sofreu danos significativos”, mas não terá havido derramamento de “petróleo ou químicos nocivos” nem feridos ou mortos.





Khalid al-Falih considerou o ataque como “uma tentativa de enfraquecer a liberdade da navegação marítima e a segurança do fornecimento de petróleo aos consumidores de todo o mundo”.





Um dos dois navios sauditas atacados estava a preparar-se para ser abastecido no porto da cidade de Ras Tanura, na Arábida Saudita, com petróleo que seria depois entregue a clientes nos Estados Unidos.

Irão lamenta incidentes

Tensão Irão-EUA

As relações entre o Irão e os Estados Unidos têm-se deteriorado desde que, há um ano, Donald Tump decidiu a retirada unilateral do acordo nuclear de 2015.





Na passada quarta-feira, o Irão anunciou a retirada parcial do acordo nuclear que os EUA tinham já abandonado e o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, ameaçou retomar o enriquecimento de urânio caso os cinco países signatários do acordo de 2015 - Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia – recusem cumprir com a promessa de proteger os setores petrolífero e bancário do país do Médio Oriente.

No domingo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita afirmou que quatro navios comerciais sauditas estavam a ser alvo de futuras “operações de sabotagem” na costa leste do país, mas não forneceu mais detalhes sobre o possível ataque ou sobre os seus responsáveis.Depois de a alegada sabotagem ter acontecido, o Ministério assegurou que“A comunidade internacional tem de assumir as suas responsabilidades para impedir quem quer que tente prejudicar a segurança e a proteção do tráfego marítimo”, apelou o Ministério.O porta-voz alertou ainda para “enredos criados por pessoas mal-intencionadas para perturbar a segurança nacional” e pediu uma maior “vigilância dos Estados [dos Emirados Árabes Unidos] face a qualquer ação por elementos estrangeiros”.Na quinta-feira, a Administração Marítima norte-americana tinha alertado para a possibilidade de “o Irão ou os seus representantes” terem como alvo “navios comerciais, incluindo petroleiros, ou navios militares no Mar Vermelho, no Estreito de Bab-el-Mandeb ou no Golfo Pérsico”.(…) depois de recentemente [o Irão] ter ameaçado fechar o Estreito de Ormuz”, por onde passa cerca de um quinto de todo o petróleo consumido a nível global, avisaram os EUA.No início deste mês, a Administração Trump destacou um porta-aviões e bombardeiros para o Médio Oriente de modo a “passar uma mensagem” ao Irão e impedir eventuais ataques por parte do país contra as forças norte-americanas na região.