Irão ameaça destruir infraestruturas energéticas dos EUA em caso de novo ataque
O Irão ameaçou os Estados Unidos e Israel com a destruição das suas infraestruturas energéticas, após um ataque às suas próprias instalações que abastecem o vasto campo de gás de South Pars/North Dome.
"Se isto voltar a acontecer, os ataques à sua infraestrutura energética e à dos seus aliados não cessarão até que esta seja completamente destruída, e a nossa resposta será muito mais severa do que os ataques da noite passada", afirmou a fonte num comunicado divulgado pelas agências de notícias iranianas IRIB e Fars.
Quatro mulheres palestinianas mortas após ataque com míssil na Cisjordânia
Pelo menos quatro mulheres palestinianas foram mortas após terem caído fragmentos de mísseis em Beit Awwa, perto de Hebron, na Cisjordânia, informou a Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano.
O Crescente Vermelho acrescentou que seis pessoas também ficaram feridas na zona de Beit Awa, perto de Hebron, no sul de Israel.
O exército israelita, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, tinha afirmado anteriormente ter identificado "mísseis lançados do Irão", acrescentando que estava "a intervir para intercetar a ameaça".
Cotação do Brent prossegue escalada e aproxima-se dos 108 dólares
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 3,83%, para os 107,38 dólares, pela situação no Médio Oriente.
O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 2,96 dólares acima dos 103,42 com que encerrou as transações na terça-feira.
O Brent continuou a subir, chegando mesmo a superarmos 110 dólares, depois de o Irão ter acusado Israel e os EUA de terem atacado o campo de gás de Pars, considerado o maior do mundo, e prometido retaliar, fazendo o mesmo a refinarias e outros campos na região.
"Este tipo de ações agressivas não representa qualquer benefício para o inimigo sionista norte-americano nem para os seus aliados; pelo contrário, só agravam a situação e podem desencadear consequências incontroláveis que vão afetar todo o mundo", disse o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, nas redes sociais.
Horas depois, o Irão atacou a refinaria de Ras Lafan, o principal local de produção de gás líquido no Qatar, já confirmado pela QatarEnergy, bem como um depósito de combustível para avião em Riade, na Arábia Saudita.
Segundo o analista Fawad Razaqzada, da Forex, o avanço da cotação em direção aos 108 dólares, dissipou a calma que parecia reinar no início da semana e os investidores abandonaram as expectativas de uma redução do nível do conflito, para passarem a conviver com a persistência das interrupções no fornecimento de petróleo em vez de desaparecerem.
"Existia alguma esperança de que as tensões diminuíssem, sobretudo depois de os comentários de Trump o terem insinuado. Mas a narrativa voltou a mudar e os investidores agora reagem notícia a notícia. As ações caem quando o petróleo sobe, recuperam quando a tensão alivia, e assim sucessivamente", comentou.
Kuwait detém 10 membros do Hezbollah por suspeita de plano "terrorista"
As autoridades "frustraram com sucesso um plano terrorista contra instalações vitais", informou o ministério, especificando que "dez cidadãos, membros de um grupo terrorista afiliado na organização terrorista Hezbollah, banida, foram detidos".
Catar ordena expulsão de dois diplomatas iranianos após ataque a instalação de gás
O Catar ordenou a expulsão de dois diplomatas iranianos e dos seus funcionários do país, após um ataque à sua maior instalação de gás, atribuído a Teerão.
Qatar Declares Iranian Embassy Military, Security Attaches "Persona Non Grata"— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) March 18, 2026
Doha | March 18, 2026
The Ministry of Foreign Affairs delivered an official note to the Embassy of the Islamic Republic of Iran to the State, stating that Qatar considers both the military attache… pic.twitter.com/yQachiM7Pk
Seleção feminina do Irão. Cinco jogadoras desistem do asilo e regressam ao país
A antiga selecionadora de futebol do Irão disse que as jogadoras regressaram ao país com medo de represálias. A portuguesa Helena Costa revelou que mantém contacto com as suas antigas futebolistas.
Israel diz estar a realizar ataques no norte do Irão pela primeira vez desde o início da guerra
As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram ter realizado ataques aéreos no norte do Irão, depois de as autoridades israelitas terem afirmado que a Força Aérea israelita estava a atacar navios da Marinha iraniana na cidade portuária de Bandar Anzali, na costa do Mar Cáspio.
Esta é a primeira vez, na atual guerra, que as FDI realizam ataques no norte do Irão, segundo os militares.
Míssil iraniano atinge prédio em Telavive e faz vários feridos
O Irão voltou a atacar Israel. Um míssil atingiu um prédio em Telavive muito perto do local onde se encontravam os enviados especiais da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.
Arábia Saudita intercetou cinco drones que se aproximavam de complexo energético
O Ministério da Defesa saudita informou, na sua conta oficial do Twitter, a "interceção e destruição de cinco drones que tentavam aproximar-se de uma das instalações energéticas da região leste".
Israel eliminou responsável iraniano dos Serviços Secretos
O Irão acusou os Estados Unidos e Israel de atacarem a maior reserva de gás natural no mundo. Telavive anunciou ter morto o responsável iraniano pelos serviços secretos.
Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos ativadas contra nova ameaça iraniana
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos anunciaram que as suas defesas aéreas foram novamente ativadas para intercetar mísseis, após ameaças do Irão de atacar infraestruturas energéticas no Golfo em retaliação pelos ataques aéreos israelitas e norte-americanos.
Regulador da aviação da UE estende alerta para companhias aéreas evitarem espaço aéreo do Golfo
A Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) estendeu esta quarta-feira o seu alerta para que as companhias aéreas evitem o espaço aéreo do Irão, Israel e vários países do Golfo devido ao aumento da atividade militar, de acordo com um boletim atualizado sobre zonas de conflito.
Israel garante que a "série de assassinatos" de autoridades iranianas "não vai parar"
O exército israelita disse esta quarta-feira que a "série de assassinatos" de autoridades iranianas "não vai parar", alegando ter morto várias figuras-chave na estrutura de poder do Irão.
Catar fala em "ameaça direta" à segurança nacional após ataque a instalação de gás
O Catar diz que o ataque iraniano à principal instalação de gás do país, que danificou o local após um incêndio, constitui "uma ameaça direta à sua segurança nacional".
O Irão tinha ameaçado atacar a infraestrutura energética do Golfo em retaliação pelos ataques israelitas e americanos contra as suas próprias instalações.
O Ministério do Interior do Catar afirmou que a defesa civil estava a "controlar um incêndio na zona de Ras Laffan" após um ataque "iraniano", que, segundo um comunicado da empresa estatal de energia Qatar Energy, causou danos "consideráveis".
Presidente iraniano alerta para "consequências incontroláveis" dos ataques às infraestruturas energéticas
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, condenou os ataques de Israel e dos EUA às infraestruturas energéticas do país e alertou que que tais ataques "poderão ter consequências incontroláveis".
I strongly condemn attacking Iran’s energy infrastructure. Such aggressive acts will yield nothing for the Zionist–American enemy & their supporters. This will complicate the situation & could have uncontrollable consequences, the scope of which could engulf the entire world. https://t.co/FGtTZZjA6Y— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026
Israel e os EUA lançaram um ataque contra uma importante instalação de gás iraniana no Golfo Pérsico que abastece o enorme campo de gás de South Pars/North Dome, partilhado com o Catar.
Em retaliação, Teerão anunciou que iria atacar instalações energéticas no Golfo e já atacou a principal instalação de gás no Catar.
Ataque iraniano provoca incêndio no Catar
O Ministério do Interior do Catar informou esta quarta-feira que as equipas da Defesa Civil estão a combater um incêndio na zona de Ras Laffan - onde se encontra a maior instalação de produção de Gás Natural Liquefeito do mundo - após um ataque iraniano.
Reserva Federal dos EUA mantém taxas de juro entre 3,5% e 3,75%
A Reserva Federal dos EUA (Fed) decidiu hoje manter as taxas de juro entre 3,5% e 3,75%, e destacou o impacto incerto da guerra no Médio Oriente na economia.
"O Comité está firmemente empenhado em apoiar o pleno emprego e em fazer com que a inflação regresse ao seu objetivo de 2%", avançou o banco central em comunicado.
"As implicações dos acontecimentos no Médio Oriente para a economia norte-americana são incertas", reconheceu a Reserva Federal.
O banco central estimou que os EUA não terão aumentos significativos em matéria de inflação este ano, sendo que deverá situar-se nos 2,7% no final de 2026, de acordo com a mediana das projeções.
Arábia Saudita interceta drone que se aproximava de instalações de gás
Governo vai aprovar "garantias de fornecimento mínimo, mesmo em caso de incumprimento"
Luís Montenegro respondeu que amanhã serão tomadas medidas de proteção dos “consumidores mais vulneráveis”, nomeadamente “garantias de fornecimento mínimo, mesmo em caso de incumprimento de pagamento”.
A medida “vai abranger precisamente aqueles que estão no limiar maior de pobreza”, acrescentou.
Primeiro-ministro diz ainda não haver oscilação que justifique medidas para limitação dos juros
A deputada defendeu que, para aliviar os esforços da população, devem também ser tomadas medidas para a habitação. Propôs, nomeadamente, repor medidas que limitem a escalada dos juros por parte da banca.
O primeiro-ministro replicou que “não houve ainda uma oscilação nas taxas” que justifiquem essas medidas.
“Não devemos neste momento estar a antecipar uma possibilidade que não sabemos ainda se se vai colocar ou não. Isto não significa diminuir a nossa compreensão com os que estão preocupados com a evolução desta questão”, declarou.
"Utilização da base das Lajes tem cumprido os pressupostos"
“A conta, infelizmente, não fica só para quem aplaude. Chega a todos os portugueses na conta do combustível, na energia, na prestação da casa, na fatura do supermercado”, vincou.
O Bloco de Esquerda pediu que o Governo “retire, de uma vez por todas, Portugal da rota da guerra, como fez Espanha, Irlanda, Bélgica ou Áustria” e que o Executivo “regule os preços dos combustíveis e da energia para todos os portugueses”.
“Vai ter a coragem de estar ao lado dos portugueses com propostas e medidas robustas ou vai insistir em estar ao lado de quem lhes aplica uma taxa de guerra injusta nas contas do dia-a-dia?”, perguntou ao primeiro-ministro.
Luís Montenegro reiterou que “Portugal não acompanhou, não subscreveu, não participou no espoletar desta operação, o que não significa que não tenha assumido as suas responsabilidades em momento posterior relativamente à utilização de uma base militar ao abrigo do acordo que tem com um aliado”, os EUA.
O chefe de Governo aproveitou para transmitir que “a utilização da base das Lajes tem exatamente cumprido os pressupostos subjacentes à autorização formulada por parte da República portuguesa”.
“Não há nenhuma razão para poder duvidar que a utilização está a extravasar os condicionalismos que foram nessa ocasião transmitidos aos EUA”, insistiu.
Luís Montenegro disse ainda que “Portugal não fica atrás de nenhum dos seus parceiros europeus no que diz respeito à abordagem do direito internacional e se calhar fica à frente de muitos do ponto de vista da coerência dos seus posicionamentos”.
Hezbollah condena "assassinato cobarde" de Larijani
O grupo pró-Irão Hezbollah condenou o "assassinato cobarde" do chefe da segurança nacional do Irão, Ali Larijani, um dos principais líderes do país, morto num ataque reivindicado por Israel.
AIEA confirma que estrutura a 350 metros do reator da central nuclear de Bushehr foi atingida
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou esta quarta-feira que uma estrutura a 350 metros do reator da central nuclear de Bushehr, no Irão, foi atingida e destruída.
Following information from Iran of a projectile incident on Tuesday evening, the IAEA can confirm that a structure 350 metres from the Bushehr NPP reactor was hit and destroyed.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026
“Although there was no damage to the reactor itself nor injuries to staff, any attack at or near… pic.twitter.com/HtNXQntEgU
PCP quer regular preços dos combustíveis, gás e alimentos
Governo está a preparar "outras medidas que possam vir a ser necessárias"
“Acima de tudo, deve ter medidas que sejam claras, transparentes” e que “aliviem os custos de vida das famílias portuguesas”, apelou.
O Livre propõe limitar as margens de lucro das petrolíferas, criar um passe multimodal verde nacional para ajudar os portugueses a usarem mais transportes públicos e a gastarem menos combustível, assim como devolver o IVA dos bens essenciais.
Luís Montenegro respondeu que o Governo está “a fazer um trabalho de preparação de outras medidas que possam vir a ser necessárias”.
“Não vou aqui revelá-las porque, evidentemente, isso só fará sentido se as circunstâncias o exigirem”, explicou. “Neste momento, entendemos que as medidas que tomámos são as que se adequam”.
Líder Supremo do Irão diz que "assassinos criminosos" vão "pagar em breve" pela morte de Larijani
Mojtaba Khamenei, o novo Líder Supremo do Irão, emitiu uma declaração pública quase 24 horas depois de o seu governo ter confirmado o assassinato do principal responsável de segurança do Irão, Ali Larijani.
“O assassinato de uma figura como esta atesta, sem dúvida, a sua importância e o ódio que os inimigos do Islão nutrem por ele”, disse o Líder Supremo.
Carneiro desafia Governo a reduzir em 10% o custo do gás
No entanto, José Luís Carneiro quis vincar que as medidas que o Governo adotou para o imposto sobre produtos petrolíferos “não cobrem o aumento dos combustíveis” em resultado da guerra no Médio Oriente.
O socialista vincou que o apoio para o gás de botija apenas servirá 105 mil famílias, quando há “dois milhões e meios de famílias que são afetadas pelos custos com o gás”.
“Está ou não está disponível para apoiar o conjunto das famílias com uma redução de pelo menos dez por cento sobre o custo com o gás?”, perguntou ao primeiro-ministro.
Luís Montenegro respondeu que tem de se fazer uma avaliação ponderada da crise, lembrando que “não sabemos quanto tempo vai durar esta crise e qual vai ser a magnitude que ela vai trazer”.
“Sem equilíbrio financeiro, aumenta o juro da República, aumenta a incapacidade de irmos aos mercados, o custo de irmos aos mercados e, portanto, a disponibilidade reduz-se substancialmente”, frisou o chefe de Governo.
Petróleo Brent sobe 6% para cerca de 110 dólares e WTI 3% para 98 dólares
O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, subiu 6% hoje para cerca de 110 dólares por barril, na sequência da denúncia do Irão de ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel.
Pelas 15:15 (hora de Lisboa), o Brent subia 6% para cerca de 110 dólares, enquanto o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiu quase 3%, ultrapassando os 98 dólares por barril.
O Irão ameaçou uma "guerra económica total" depois de os EUA e Israel terem lançado ataques contra o campo de gás de South Pars, o que terá provocado incêndios em vários pontos das instalações na região costeira de Asaluyé, segundo informações dos meios de comunicação iranianos.
A Agência Internacional de Energia (AIE) decidiu na semana passada libertar 400 milhões de barris de reservas estratégicas, a maior quantidade da história, para reduzir os preços do petróleo no mercado.
Os preços do petróleo mantêm, desde o início da ofensiva no Médio Oriente, um comportamento muito volátil: o Brent atingiu os 119 dólares na semana passada, um preço que contrasta com os 72 dólares por barril registados antes dos bombardeamentos sobre o Irão, que provocaram a quase paralisação do tráfego marítimo na rota petrolífera do Estreito de Ormuz.
O Estreito de Ormuz é um enclave estratégico por onde circulava cerca de um quinto do comércio marítimo mundial de petróleo, bem como um volume significativo de gás natural liquefeito e fertilizantes.
Os navios deixaram de transitar pelas suas águas devido às ameaças de bombardeamentos do país, que causaram danos a mais de uma dezena de embarcações até ao momento.
A duração do conflito e os elevados preços da energia poderão fazer subir os preços e provocar consequências nas economias mundiais, numa semana em que os mercados também estão atentos às decisões da Reserva Federal dos EUA (Fed) e do Banco Central Europeu, que anunciarão os seus próximos passos em matéria monetária, embora sem alterações previstas por enquanto.
Por sua vez, o Conselho da Organização Marítima Internacional (OMI) realizará hoje e na quinta-feira uma sessão "extraordinária" para abordar as repercussões que o bloqueio no Estreito de Ormuz e a instabilidade na região, devido aos ataques do Irão contra os países do Golfo em resposta à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano, têm para o transporte marítimo.
Número de mortos no Líbano sobe para 968
Os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram 968 pessoas, incluindo 116 crianças, desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, anunciou o Ministério da Saúde esta quarta-feira.
Serviços de informação dos EUA concluem que o Irão não reiniciou o seu programa de enriquecimento nuclear
Os serviços de informação norte-americanos concluíram esta quarta-feira que o Irão não tentou reiniciar as suas atividades de enriquecimento nuclear, destruídas nos ataques conjuntos dos EUA e Israel em junho de 2025, contradizendo os objetivos declarados de Donald Trump para a guerra em curso contra Teerão.
"As entradas das instalações subterrâneas que foram bombardeadas foram cobertas com terra e seladas com cimento", acrescentou.
Em junho, os Estados Unidos juntaram-se a Israel no bombardeamento de instalações militares iranianas e do seu programa nuclear, tendo Donald Trump afirmado na altura que o programa tinha sido "aniquilado".
Chega acusa Governo de "lucrar milhões" com a guerra
O presidente do Chega acusou o Estado de “lucrar milhões” com a guerra no Médio Oriente graças a esta subida dos preços dos combustíveis e perguntou ao primeiro-ministro se está disponível a avançar com o IVA Zero no cabaz alimentar e a suspender a taxa de carbono.
“Não faz sentido nenhum, num momento em que as pessoas pagam uma brutalidade de impostos sobre os combustíveis, estar a pagar uma taxa de carbono porque Bruxelas quer”, defendeu.
Luís Montenegro respondeu que André Ventura “espalha mentiras nas redes sociais”, já que chegou a escrever que “era escandaloso” que Portugal fosse o primeiro país da Europa com maior aumento dos preços dos combustíveis e agora, no debate, referiu que seria o 11.º.
Relativamente ao mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional, o primeiro-ministro avançou que o Governo vai integrar “as associações humanitárias de bombeiros como podendo usufruir deste desconto adicional”.
Aeroporto israelita Ben Gurion atingido por destroços de míssil iraniano
O aeroporto Ben Gurion foi atingido por "destroços" de um míssil iraniano, anunciou o exército israelita.
Governo vai aumentar comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária
O Executivo decidiu ainda introduzir “um mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional para as empresas de passageiros e mercadorias que corresponderá a um desconto adicional sob forma de reembolso de dez cêntimos por litro”.
Trump flexibiliza leis e sanções para aumentar oferta petrolífera
A Casa Branca (presidência) informou que a decisão de Donald Trump visa mitigar "interrupções de curto prazo no mercado petrolífero", numa altura em que o conflito no Médio Oriente e o bloqueio do Estreito de Ormuz estão a pressionar os preços.
A suspensão temporária da chamada "Lei Jones" permitirá o transporte de combustível entre portos dos Estados Unidos em navios não norte-americanos, alterando uma regra em vigor desde a década de 1920 e frequentemente apontada como fator de encarecimento dos combustíveis.
Em paralelo, o Departamento do Tesouro norte-americano (equivalente ao Ministério das Finanças) autorizou, com limitações, a retoma de transações com a petrolífera estatal venezuelana PDVSA, permitindo a venda de petróleo a empresas norte-americanas e nos mercados globais.
Aliados da NATO discutem a "melhor forma" de reabrir o Estreito de Ormuz
"Todos concordamos, claro, que o estreito precisa de ser reaberto. E o que sei é que os aliados estão a trabalhar em conjunto e a discutir como proceder, a melhor forma de alcançar este objetivo", disse Mark Rutte, que estava no norte da Noruega para o exercício Cold Response.
Presidente do Irão confirma a morte do ministro dos Serviços de Informações
“O assassinato cobarde dos meus queridos colegas Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, juntamente com alguns dos seus familiares e pessoal, deixou-nos de coração partido”, disse Pezeshkian numa publicação no X, mencionando o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão e o ministro da Defesa, que foram mortos em ataques israelitas anteriores.
Centrais elétricas iraquianas ficaram sem gás iraniano
"O fornecimento de gás iraniano foi completamente interrompido há uma hora", disse o porta-voz do ministério, Ahmad Moussa, citado pela agência de notícias estatal INA.
UNICEF investiga acusações de contrabando em ajuda humanitária à Palestina
A UNICEF “foi informada pelas autoridades israelitas de que foram encontradas embalagens de tabaco e nicotina num carregamento de ‘kits’ de higiene que estava a ser transportado para Gaza por uma transportadora comercial”, avançou a agência da ONU dedicada à defesa e promoção dos direitos das crianças, em comunicado.
A organização “iniciou imediatamente uma investigação interna completa sobre o assunto”, garantiu.
“Apesar das medidas preventivas que implementámos, as tentativas de contrabando destes artigos em carregamentos de organizações humanitárias acontecem ocasionalmente”, admitiu a agência, afirmando que mantém uma “política de tolerância zero” em relação ao contrabando.
As autoridades israelitas anunciaram na terça-feira que frustraram uma tentativa de contrabando de tabaco e nicotina na passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, onde a ajuda humanitária proveniente do Egito é inspecionada e transportada para território palestiniano.
O COGAT, órgão do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados, anunciou então a suspensão dos envios de ajuda humanitária do Egito coordenados pela UNICEF.
Esta suspensão manter-se-á em vigor “até que a agência forneça as conclusões de uma investigação completa, bem como uma resposta oficial sobre o assunto”, acrescentou o COGAT.
Kerem Shalom é atualmente o único ponto de passagem da ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, onde a situação humanitária “continua desesperante”, segundo a ONU, mais de cinco meses depois de o cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas ter entrado em vigor, a 10 de outubro de 2025.
Irão anuncia detenções e afirma que EUA e Israel sofreram "derrotas"
O Ministério dos Serviços de Informações afirmou em comunicado que 111 “células pró-monarquia” em 26 das 31 províncias do Irão foram impedidas, entre a noite de domingo e a madrugada de quarta-feira, de realizar atos de oposição ao regime teocrático do país, que derrubou a monarquia apoiada pelos EUA na Revolução Islâmica de 1979.
O Ministério alegou que foram também encontradas várias armas com os indivíduos detidos e reiterou o seu apelo para que a população denuncie qualquer atividade suspeita.
Enquanto o Irão impõe um bloqueio total da internet a mais de 92 milhões de pessoas pela terceira semana consecutiva, o Ministério informou que 21 pessoas foram detidas especificamente por enviarem vídeos para veículos de comunicação social “terroristas” fora do país. Acrescentou ainda que dois carregamentos contendo 350 terminais de internet por satélite Starlink foram confiscados durante a sua entrada clandestina no Irão.
O Ministério informou ainda que a agência de notícias estatal Fars afirmou que alguns dos dezenas de detidos na cidade de Karaj, perto de Teerão, "queimaram imagens e insultaram o líder supremo mártir", o ayatollah Ali Khamenei, que foi morto no início da guerra, a 28 de fevereiro.
Irão ameaça atacar instalações energéticas no Golfo Pérsico
"Planeamos atacar as infraestruturas de combustíveis, energia e gás" dos países de onde os ataques foram lançados, afirmou o Centro de Comando Conjunto, Khatam Al-Anbiya, em comunicado. Teerão acusa os países do Golfo de permitirem que as forças norte-americanas utilizem o seu território para o atacar.
A televisão estatal iraniana publicou uma lista de potenciais alvos, incluindo instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, afirmando que "se tornaram alvos diretos e legítimos e serão alvejadas nas próximas horas".
Explosões sentidas em Telavive após alerta de míssil no centro de Israel
Os serviços de emergência não reportaram feridos. Imagens da AFP feitas em Ramat Gan, perto de Telavive, logo após as explosões, mostraram um grande contingente de equipas de emergência numa zona residencial.
O exército tinha anunciado pouco antes que "identificou mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel", acrescentando que as defesas aéreas tinham sido acionadas para os intercetar.
Ataques do Irão a Israel em retaliação pela morte de Larijani
Os ataques iranianos em Ramat Gan, local onde houve mortes israelitas esta madrugada, foram em retaliação pela morte do líder do Irão, Ali Larijani.
As forças iranianas utilizaram mísseis de fragmentação, que explodem e libertam fragmentos que atingem tudo o que estiver em redor.
Bombardeamento paquistanês faz centenas de mortos no Afeganistão
Pelo menos 400 pessoas morreram e 250 ficaram feridas num ataque aéreo do Paquistão ao Afeganistão.
Foto: Samiullah Popal - EPA
Catar condena ataque a instalações de gás natural
“O ataque de infraestruturas energéticas representa uma ameaça à segurança energética global, bem como aos povos da região e ao seu ambiente”, alertou.
“Reiteramos, como já sublinhámos várias vezes, a necessidade de evitar ataques a instalações vitais. Apelamos a todas as partes para que exerçam moderação, respeitem o direito internacional e trabalhem para a desescalada de forma a preservar a segurança e a estabilidade da região”, concluiu al-Ansari.
AIEA desconhece o estado da nova instalação de enriquecimento iraniana em Isfahan
"É subterrânea, mas ainda não a visitámos", disse Grossi, que está em Washington para uma conferência e para conversar com responsáveis da administração Trump.
O Irão informou a agência de vigilância nuclear da ONU sobre a nova instalação em junho, e Grossi disse que os seus inspetores estiveram em Isfahan no final desse mês para a ver, mas tiveram de cancelar a visita quando o complexo nuclear foi atingido no início da guerra de 12 dias com Israel.
Grossi acrescentou que, como os inspetores tiveram de cancelar a visita, a agência não sabe "se é simplesmente um barracão vazio" ou se alberga bases de betão à espera da instalação de centrifugadoras — as máquinas que enriquecem urânio para centrais nucleares e armas nucleares — ou mesmo se já foram instaladas algumas centrifugadoras.
"Há muitas perguntas que só poderemos esclarecer quando pudermos regressar", realçou.
Rússia condena ataque perto da central nuclear iraniana de Bushehr
O Ministério apelou ainda aos Estados Unidos e a Israel para que cessem os ataques às instalações nucleares da República Islâmica.
A Rússia construiu a central de Bushehr e auxilia o Irão na sua operação.
Cidadão sueco executado no Irão
"Esta convocatória decorreu hoje. O Ministério dos Negócios Estrangeiros condena veementemente a aplicação da pena de morte, bem como o julgamento injusto que a originou. A pena de morte é uma punição desumana, cruel e irreversível. A Suécia, tal como a restante União Europeia, condena a sua aplicação em todas as circunstâncias", afirmou o ministério em comunicado.
Trump quer "acabar com o que resta" do Irão
Teerão fechou o Estreito de Ormuz a 1 de março, obrigando Trump a instar os aliados dos EUA, bem como a China, a ajudar a reabrir a via navegável estratégica.
Donald Trump publicou uma breve declaração na aplicação Truth Social, aparentemente refletindo sobre o que aconteceria ao Estreito de Ormuz se os EUA “acabassem com” o que restava do Irão. Sugeriu que isso faria com que os “aliados inconscientes”, presumivelmente da NATO, “se mexessem e depressa”.
Teerão confirma ataque a instalação de gás iraniana no Golfo
"Há alguns instantes, partes das instalações de gás" da estratégica refinaria de South Pars, localizada na cidade portuária de Kangan, "foram atingidas por projéteis do inimigo israelo-americano", informou a emissora, citando o vice-governador da província de Bushehr, no sul do país.
Rússia alerta que crise no Médio Oriente ameaça segurança energética global
Arábia Saudita vai receber ministros árabes e islâmicos para discutir guerra no Médio Oriente
Uma fonte diplomática turca afirmou separadamente que representantes do Azerbaijão, Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Paquistão, Catar, Síria, Turquia e Emirados Árabes Unidos participarão na reunião.
Há poucos sinais de desescalada quase três semanas após o início da guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irão, que envolveu a região e provocou uma interrupção sem precedentes no fornecimento global de energia.
O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, que pretende visitar outros países após Riade, irá enfatizar a necessidade de um fim negociado e pacífico para o conflito.
A Turquia, membro da NATO e vizinha do Irão, procurou mediar o conflito entre o Irão e os Estados Unidos antes do início da guerra.
O país condenou os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão como uma violação do direito internacional e também criticou os ataques iranianos contra os países do Golfo como inaceitáveis.
Instalações da indústria petrolífera atacadas no sul do Irão
A Tasnim disse que as instalações petroquímicas em South Pars foram alvos dos ataques.
Emirados Árabes Unidos foram alvo de 13 mísseis e 27 drones
Acrescentou ainda que, desde o início dos ataques, o país já enfrentou 327 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.699 drones.
Seleção feminina de futebol do Irão atravessou a fronteira turco-iraniana
Entre elas estavam quatro jogadoras — incluindo a capitã da equipa, Zahra Ghanbari — e uma membro da equipa técnica que tinham retirado os seus pedidos de asilo e decidido regressar ao Irão.
Israel anuncia ataques a travessias no rio Litani
Num comunicado divulgado na X, o porta-voz das FDI, Avichai Adraee, afirmou que a medida se deve às "atividades do Hezbollah e à transferência de elementos terroristas para o sul do Líbano sob a proteção da população civil".
Disse ainda que os militares atacarão as travessias "para impedir a transferência de reforços e armas" e ordenou aos residentes que "continuem a deslocar-se para a zona a norte do rio Zahrani e evitem qualquer movimento para sul que possa colocar as suas vidas em risco".
Anteriormente, as FDI renovaram a ordem de evacuação para os residentes a sul do rio Zahrani, a cerca de 40 quilómetros da fronteira.
Europa e G7 devem "guardar munições" de petróleo
Roland Lescure foi entrevistado pelo canal americano CNBC Europe sobre a possibilidade de uma perturbação de longa duração no transporte de hidrocarbonetos importados do Médio Oriente.
"O que temos de garantir é que nos preparamos para estes cenários. Estamos a acompanhá-los, a monitorizá-los e a assegurar que reagimos de forma adequada, nem demasiado depressa, nem com demasiada força, pois, como sabem, temos de guardar munições para fazer face a outros potenciais choques", respondeu.
Quanto à possibilidade de uma guerra que fosse "intensa, mas efémera", "esse cenário provavelmente já se esfumou", referiu o ministro.
Questionado sobre a possibilidade de uma nova utilização das reservas estratégicas, tal como decidido pelo G7 em 11 de março, Lescure respondeu que ainda não chegaram a esse ponto.
"Sabemos que a única forma de libertar o mercado do petróleo é garantir que o estreito de Ormuz deixe passar petróleo. Não se pode substituir os fluxos por reservas. Trata-se de uma medida pontual", sublinhou o ministro.
Roland Lescure garantiu ainda que não há falta de petróleo na Europa, nem na América do Norte, "mas a pressão que isto impôs levou o petróleo a rondar os 100 dólares (cerca de 86,70 euros por barril", constatou.
Ataque israelita a Beirute mata responsável de canal televisivo ligado ao Hezbollah
O prédio onde Mohammed Cherri vivia com a família no bairro de Zokak al-Blatt foi atingido, informou a TV al-Manar em comunicado.
"Foi morto juntamente com a sua mulher, e os seus filhos e netos ficaram feridos", acrescentou o comunicado.
Mohammed Cherri, membro do conselho administrativo da al-Manar, apresentava programas políticos no canal afiliado do Hezbollah.
Quem é Esmail Khatib?
Estudou jurisprudência islâmica com diversos clérigos de alto nível, incluindo o falecido Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei.
Ocupou cargos importantes no Ministério dos Serviços de Informações e no Gabinete do Líder Supremo.
Em 2022, foi alvo de sanções por parte do Departamento do Tesouro dos EUA pelo seu papel como chefe do Ministério da Inteligência do Irão, por "envolvimento em atividades cibernéticas contra os Estados Unidos e os seus aliados".
Há relatos de que Khatib se juntou à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em 1980, logo após a Revolução Islâmica de 1979.
Israel avança que "eliminou" ministro iraniano dos Serviços de Informação
"O ministro iraniano dos Serviços de Informações, Khatib, também foi eliminado ontem à noite", declarou o ministro.
Teerão ainda não confirmou a morte de mais um responsável iraniano.
Central nuclear iraniana atingida por projétil sem danos graves
A agência da ONU, com sede em Viena, na Áustria, "foi informada pelo Irão de que um projétil atingiu as instalações da central nuclear de Bushehr na noite de terça-feira. Não foram registados danos na central nem feridos entre os funcionários".
O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou o apelo “para a máxima contenção durante o conflito para evitar o risco de um acidente nuclear”.
A central de Bushehr não tinha sido, até agora, alvo de ataques, ao contrário das centrais de enriquecimento de urânio de Natanz e Isfahan, onde a AIEA não detetou qualquer fuga radioativa.
A central de Bushehr, a única central nuclear em funcionamento no Irão, tem uma capacidade de geração de 1.000 megawatts, o que representa apenas uma fração das necessidades de eletricidade do país.
Inteligência iraniana detém espiões dos EUA e desmantela células pró-monarquia
O Ministério anunciou que 111 indivíduos foram identificados e detidos em 26 províncias durante a noite, acrescentando que um número "significativo" de armas foi apreendido.
"Além disso, quatro espiões do regime norte-americano e dos seus serviços paramilitares foram identificados e detidos nas províncias de Hamedan e do Azerbaijão Ocidental", acrescentou.
"Estes espiões traidores estavam a reportar ao inimigo a localização de quartéis-generais, equipamento e o posicionamento das forças de segurança".
Novo sistema de defesa aérea Patriot foi implementado pela NATO no sul da Turquia.
A Turquia, que possui o segundo maior exército da NATO e faz fronteira com o Irão, afirmou na semana passada que a aliança tinha implantado um sistema Patriot na sua província de Malatya, no sudeste do país, perto de uma base de radar da NATO, no âmbito das medidas para reforçar as defesas aéreas contra ameaças de mísseis decorrentes da guerra com o Irão.
Adana alberga a Base Aérea de Incirlik, onde estão destacados militares dos Estados Unidos, Catar, Espanha e Polónia, bem como tropas turcas.
"Para além das medidas nacionais tomadas para garantir a segurança do nosso espaço aéreo e dos nossos cidadãos, um outro sistema Patriot, encomendado pelo Comando Aéreo Aliado em Ramstein, na Alemanha, está a ser implementado em Adana, somando-se ao sistema Patriot espanhol já existente na cidade", afirmou o ministério numa conferência de imprensa semanal.
A Turquia, líder emergente na indústria global de defesa, não possui um sistema de defesa aérea próprio e completo, apesar dos esforços de desenvolvimento, e tem dependido das defesas aéreas da NATO, posicionadas no leste do Mar Mediterrâneo, para intercetar três mísseis que, segundo o país, foram disparados do Irão desde o início da guerra.
Ataques israelitas no coração de Beirute
Três bairros densamente povoados da capital foram alvejados, de acordo com as equipas da AFP. No distrito de Bachoura, alvo dos ataques após um alerta israelita, um edifício atingido não passa agora de um monte de escombros, e a rua está repleta de destroços.
O exército israelita também realizou ataques sem aviso prévio em dois bairros operários vizinhos.
Um desses ataques teve como alvo, novamente no distrito de Zokak al-Blatt, um edifício que alberga uma filial da empresa financeira Al-Qard Al-Hassan, ligada ao grupo pró-Irão Hezbollah, que já tinha sido alvo de um ataque na semana anterior.
MNE iraniano quer novas regras em Ormuz e diz para o mundo se preparar para as consequências da guerra
Abbas Araghchi, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros responsabiliza os Estados Unidos pela guerra e garante que o regime iraniano está firme e foi desenhado para resistir.
Homem condenado por espionagem executado no Irão
"A sentença de morte de um espião que trabalhava para o regime sionista, que forneceu imagens e informações sobre locais sensíveis do país a agentes da Mossad, foi executada esta manhã", noticiou o Mizan Online, um site ligado ao poder judicial iraniano.
Segundo o Mizan, o homem, Kourosh Keyvani, foi detido durante a guerra de 12 dias entre o Irão e Israel, em junho, período em que os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas.
Esta é a primeira execução anunciada pelo Irão desde o início da guerra contra Israel e os Estados Unidos, a 28 de fevereiro.
Novo ataque israelita sem aviso prévio atinge o centro de Beirute
Uma explosão foi ouvida em toda a capital, e a transmissão em direto da AFP TV mostrou colunas de fumo a subir da área, enquanto a guerra entre o Hezbollah e Israel continua.
Este é o segundo ataque contra este bairro operário desde a madrugada de quarta-feira, sem aviso prévio.
Arábia Saudita afirma ter intercetado dois drones que tinham como alvo o bairro diplomático de Riade
Dois drones foram abatidos quando tentavam "aproximar-se do distrito das embaixadas" em Riade, afirmou o Ministério da Defesa na agência X.
As autoridades tinham anteriormente relatado a interceção de vários drones na Província Oriental, bem como de um míssil balístico perto da Base Aérea de Príncipe Sultan, a sudeste de Riade.
Ataque aéreo israelita atinge carro em Sidon
O ataque ocorreu perto de um centro da Defesa Civil e junto ao passeio marítimo, onde pessoas deslocadas dormiam nos seus carros, segundo um correspondente da AFP no local.
Quatro explosões ouvidas em Erbil, na Região Autónoma do Curdistão
Não ficou imediatamente claro qual era o alvo deste último ataque.
Enquanto as defesas aéreas intercetavam os projéteis sobre Erbil, os jornalistas da AFP viram uma coluna de fumo a subir dos arredores da cidade, onde se encontra um consulado norte-americano e tropas da coligação internacional anti-jihadista liderada pelos EUA, estacionadas no aeroporto.
Os grupos iraquianos pró-Irão reivindicam diariamente a responsabilidade por ataques contra militares norte-americanos ou instalações petrolíferas, enquanto essas mesmas fações armadas são alvos de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.