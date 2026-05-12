Irão ameaça enriquecer urânio a 90% para fins militares caso seja atacado

O porta-voz do Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, alertou esta terça-feira que o país poderá enriquecer urânio até 90 por cento de pureza, um nível considerado adequado para fins militares, caso o Irão seja novamente atacado.



"Uma das opções do Irão, no caso de um novo ataque, poderia ser o enriquecimento a 90 por cento. Iremos analisá-la no Parlamento", escreveu Rezaei, porta-voz da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Política Externa, na rede social X.



Em junho do ano passado, o presidente Donald Trump afirmou que as instalações nucleares do Irão foram "destruídas" por ataques dos EUA e de Israel durante uma guerra de 12 dias, limitando severamente a capacidade do Irão de enriquecer urânio.



Entretanto, o destino de cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60 por cento, a um pequeno passo técnico de ser enriquecido para o grau de armamento que ronda os 90 por cento, permanece incerto.



As avaliações dos serviços secretos dos EUA sugerem que o programa nuclear de Teerão não será travado a menos que esse stock de urânio altamente enriquecido seja removido ou destruído.



A questão nuclear tem sido um ponto-chave de discórdia nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim ao conflito que teve início em fevereiro deste ano.



Teerão quer que os temas nucleares sejam discutidos numa fase posterior, enquanto Washington insiste que o Irão deve transferir o seu stock de urânio altamente enriquecido para o estrangeiro e renunciar ao enriquecimento no território nacional.



c/ agências

