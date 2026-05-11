Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump diz que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão está "em estado crítico"
O presidente norte-americano, Donald Trump, classificou a resposta iraniana à proposta dos EUA como "estúpida" e admitiu que o cessar-fogo "está em estado crítico".
Depois de, na semana passada, ter repetido que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão continuava em vigor, o presidente norte-americano admite agora que a trégua “está por um fio”.
"O cessar-fogo está em estado crítico, como quando o médico entra e diz: 'Senhor, o seu ente querido tem exatamente 1% de hipóteses de sobreviver'", disse Donald Trump em conferência de imprensa na Casa Branca, esta segunda-feira.
"Diria que está no ponto mais frágil agora, depois de ler aquele lixo que nos enviaram, ainda nem acabei de ler", acrescentou.
O presidente dos EUA já tinha afirmando que a resposta do Irão à mais recente proposta dos Estados Unidos para terminar a guerra no Médio Oriente é “totalmente inaceitável”, mas agora foi mais longe e descreveu-a como “estúpida”.
“É uma proposta estúpida e ninguém a aceitaria”, disse.
Trump disse ter “o melhor plano de sempre” para acabar com a guerra no Irão. “É um plano muito simples: o Irão não pode ter uma arma nuclear”, explicou, afirmando que Teerão não inclui esta cláusula na resposta agora enviada a Washington.
O presidente norte-americano acusa, por isso, o Irão de não estar a cumprir o acordo que permitira aos EUA retirar o stock de urânio enriquecido.
“Fizeram-no há dois dias. Mas mudaram de ideias porque não incluiram isso no documento” disse Trump.
Trump acusa Irão de voltar atrás
Nas negociações que antecederam esta proposta, Donald Trump diz que Teerão informou o Governo norte-americano que iria abdicar do seu urânio enriquecido, mas que os EUA teriam de ir lá e retirá-lo.
“Disseram-me, primeiro, que receberia o urânio, mas que teria de o remover”, disse Trump sobre o urânio enterrado sob as instalações nucleares que os EUA bombardearam no ano passado. “O local foi tão destruído que só um ou dois países no mundo o poderiam recuperar”, disse.
Apesar destas discussões, Trump alega agora que o Irão não incluiu este acordo na sua última proposta enviada aos EUA. “Eles simplesmente não conseguem chegar lá. Eles concordam connosco e depois voltam atrás”, declarou, apelidando os líderes iranianos de “lunáticos”.
"Há os moderados e há os lunáticos. E acho que os moderados são mais respeitosos. Os lunáticos querem lutar até ao fim", disse Trump. "Os moderados estão ansiosos por fechar um acordo. E depois há os lunáticos, e penso que têm um pouco de medo dos lunáticos", acrescentou.
Dias depois de Washington ter apresentado uma proposta com o objetivo de reabrir as negociações, o Irão divulgou, no domingo, uma resposta focada no fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, onde Israel, aliado dos EUA, luta contra militantes do Hezbollah apoiados pelo Irão.
Teerão exigiu ainda uma indemnização pelos danos de guerra, enfatizou a sua soberania sobre o Estreito de Ormuz e instou os Estados Unidos a terminarem o bloqueio naval, a garantir que não haverá mais ataques, a suspender as sanções e a remover a proibição da venda de petróleo iraniano.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que os Estados Unidos continuam a ter "exigências irracionais", defendendo que a resposta do Irão à proposta americana "não foi excessiva".
"O cessar-fogo está em estado crítico, como quando o médico entra e diz: 'Senhor, o seu ente querido tem exatamente 1% de hipóteses de sobreviver'", disse Donald Trump em conferência de imprensa na Casa Branca, esta segunda-feira.
"Diria que está no ponto mais frágil agora, depois de ler aquele lixo que nos enviaram, ainda nem acabei de ler", acrescentou.
O presidente dos EUA já tinha afirmando que a resposta do Irão à mais recente proposta dos Estados Unidos para terminar a guerra no Médio Oriente é “totalmente inaceitável”, mas agora foi mais longe e descreveu-a como “estúpida”.
“É uma proposta estúpida e ninguém a aceitaria”, disse.
Trump disse ter “o melhor plano de sempre” para acabar com a guerra no Irão. “É um plano muito simples: o Irão não pode ter uma arma nuclear”, explicou, afirmando que Teerão não inclui esta cláusula na resposta agora enviada a Washington.
O presidente norte-americano acusa, por isso, o Irão de não estar a cumprir o acordo que permitira aos EUA retirar o stock de urânio enriquecido.
“Fizeram-no há dois dias. Mas mudaram de ideias porque não incluiram isso no documento” disse Trump.
Trump acusa Irão de voltar atrás
Nas negociações que antecederam esta proposta, Donald Trump diz que Teerão informou o Governo norte-americano que iria abdicar do seu urânio enriquecido, mas que os EUA teriam de ir lá e retirá-lo.
“Disseram-me, primeiro, que receberia o urânio, mas que teria de o remover”, disse Trump sobre o urânio enterrado sob as instalações nucleares que os EUA bombardearam no ano passado. “O local foi tão destruído que só um ou dois países no mundo o poderiam recuperar”, disse.
Apesar destas discussões, Trump alega agora que o Irão não incluiu este acordo na sua última proposta enviada aos EUA. “Eles simplesmente não conseguem chegar lá. Eles concordam connosco e depois voltam atrás”, declarou, apelidando os líderes iranianos de “lunáticos”.
"Há os moderados e há os lunáticos. E acho que os moderados são mais respeitosos. Os lunáticos querem lutar até ao fim", disse Trump. "Os moderados estão ansiosos por fechar um acordo. E depois há os lunáticos, e penso que têm um pouco de medo dos lunáticos", acrescentou.
Dias depois de Washington ter apresentado uma proposta com o objetivo de reabrir as negociações, o Irão divulgou, no domingo, uma resposta focada no fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, onde Israel, aliado dos EUA, luta contra militantes do Hezbollah apoiados pelo Irão.
Teerão exigiu ainda uma indemnização pelos danos de guerra, enfatizou a sua soberania sobre o Estreito de Ormuz e instou os Estados Unidos a terminarem o bloqueio naval, a garantir que não haverá mais ataques, a suspender as sanções e a remover a proibição da venda de petróleo iraniano.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que os Estados Unidos continuam a ter "exigências irracionais", defendendo que a resposta do Irão à proposta americana "não foi excessiva".
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