Irão ameaça EUA para retaliação. Trump afirma que alvos militares na ilha de Kharg foram "aniquilados"

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“O movimento apela aos irmãos no Irão para que não visem os países vizinhos”, escreveu o Hamas num comunicado divulgado nas redes sociais, reafirmando “o direito da República Islâmica do Irão de ripostar a esta agressão por todos os meios disponíveis, de acordo com as normas e o direito internacional”.
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Segundo a agência de notícias oficial do Irão Fars, o ataque lançado pelos Estados Unidos, nas primeiras horas de sábado, não causou quaisquer danos às infraestruturas petrolíferas na ilha iraniana de Kharg.
Durante o ataque, foram ouvidas 15 explosões, mas "nenhuma infraestrutura petrolífera foi danificada". A mesma fonte adianta que os EUA tentaram "danificar as defesas militares, a base naval de Joshan, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros da Continental Shelf Oil Company".
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Um heliporto situado dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos na capital Bagdade foi atingido por um míssil, disseram dois dirigentes das forças de segurança do Iraque. Imagens da agência de notícias Associated Press mostram uma coluna de fumo a subir sobre o complexo da embaixada, que até ao momento não fez qualquer comentário público.
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As Forças Armadas do Irão prometeram "reduzir a cinzas" as instalações petrolíferas e energéticas ligadas aos Estados Unidos (EUA) no Médio Oriente, após Washington atacar a ilha iraniana de Kharg.
"Todas as instalações petrolíferas, económicas e energéticas pertencentes a empresas petrolíferas da região que sejam parcialmente controladas pelos Estados Unidos ou que cooperem com os Estados Unidos serão imediatamente destruídas e reduzidas a cinzas", anunciou o porta-voz do quartel-general central de Khatam al-Anbiya, afiliado da Guarda Revolucionária do Irão, citado pela imprensa local.
Este anúncio, acrescentou o porta-voz militar, é uma "resposta às declarações do presidente agressivo e terrorista dos Estados Unidos".
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Hamas apela a Teerão para cessar ataques contra países vizinhos
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Teerão garante que infraestrutura petrolífera de Kharg está sem danos após ataque dos EUA
Durante o ataque, foram ouvidas 15 explosões, mas "nenhuma infraestrutura petrolífera foi danificada". A mesma fonte adianta que os EUA tentaram "danificar as defesas militares, a base naval de Joshan, a torre de controlo do aeroporto e o hangar de helicópteros da Continental Shelf Oil Company".
Kharg, uma ilha árida a cerca de 30 quilómetros da costa, alberga o maior terminal de exportação de petróleo do Irão, responsável por aproximadamente 90% das exportações de crude do país, de acordo com um relatório recente do banco norte-americano JP Morgan.
C/Lusa
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Embaixada dos Estados Unidos no Iraque atingida por míssil
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Exército iraniano ameaça destruir infraestruturas energéticas ligadas a EUA
"Todas as instalações petrolíferas, económicas e energéticas pertencentes a empresas petrolíferas da região que sejam parcialmente controladas pelos Estados Unidos ou que cooperem com os Estados Unidos serão imediatamente destruídas e reduzidas a cinzas", anunciou o porta-voz do quartel-general central de Khatam al-Anbiya, afiliado da Guarda Revolucionária do Irão, citado pela imprensa local.
Este anúncio, acrescentou o porta-voz militar, é uma "resposta às declarações do presidente agressivo e terrorista dos Estados Unidos".
Na sexta-feira Donald Trump garantiu que as forças norte-americanas aniquilaram alvos militares na ilha de Kharg e alertou que a infraestrutura petrolífera local pode ser o próximo alvo.
C/Lusa