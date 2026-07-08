Irão ameaça retaliar "de forma decisiva" por ataques dos EUA

"O Irão emite um sério aviso sobre as consequências da violação do tratado por parte dos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger os seus interesses e a sua segurança nacional", afirmou o ministério num comunicado publicado no Telegram pela emissora estatal IRIB.

Momentos depois de as autoridades norte-americanas terem anunciado ataques aéreos "poderosos" contra o Irão, os media iranianos confirmaram explosões na região do estreito de Ormuz.

Segundo a IRIB, foram ouvidas seis explosões na ilha iraniana de Qeshm, sete na cidade de Sirik e outras na importante cidade portuária de Bandar Abbas (sul).