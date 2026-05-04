Irão apela a que Estados Unidos abandonem "exigências excessivas" para negociações

Numa nota publicada na sua conta da rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos garantiu que todos os navios "neutros e inocentes", retidos no Estreito de Ormuz, serão guiados para fora "destas vias navegáveis restritas", no que chamou um "gesto humanitário".





Donald Trump garantiu que os seus representantes estão a ter discussões "muito positivas com o Irão e que estas discussões podem levar a algo muito positivo para todos", mas não deixou de advertir que, qualquer tentativa de interferir, ou interferência, no "processo humanitário" de escolta dos navios, "terá de ser combatida com firmeza".





O presidente norte-americano frisou bem a quem se dirige a sua mensagem.





"Países de todo o mundo, quase todos sem envolvimento no conflito no Médio Oriente, que se desenrola de forma tão visível e violenta, pediram aos Estados Unidos que ajudassem a libertar os seus navios, que estão retidos no Estreito de Ormuz, por algo com o qual não têm absolutamente nada a ver, são meros espectadores neutros e inocentes!"





"Para o bem do Irão, do Médio Oriente e dos Estados Unidos, informamos estes países que iremos guiar os seus navios em segurança para fora destas vias navegáveis ​​restritas, para que possam prosseguir com as suas atividades livremente. Repito, estes navios são de regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidas com o que se está a passar no Médio Oriente".





"Instruí os meus representantes a informá-los de que faremos todos os esforços para retirar os seus navios e tripulações do Estreito em segurança. Em todos os casos, disseram que não regressarão até que a área se torne segura para a navegação e tudo o resto".





"Este processo, o Projeto Liberdade, terá início na manhã de segunda-feira, hora do Médio Oriente. Estou plenamente consciente de que os meus representantes estão a manter conversações muito positivas com o Irão e que estas conversações podem levar a algo muito positivo para todos".





"A movimentação dos navios visa simplesmente libertar pessoas, empresas e países que não fizeram absolutamente nada de errado, são vítimas das circunstâncias. Este é um gesto humanitário em nome dos Estados Unidos, dos países do Médio Oriente e, em particular, do Irão".





"Muitos destes navios têm poucos alimentos e outros artigos necessários para que as tripulações se mantenham a bordo de forma saudável e higiénica. Acredito que isso contribuirá muito para demonstrar boa vontade em nome de todos aqueles que têm lutado tão arduamente nos últimos meses".





"Se, de alguma forma, este processo humanitário for interferido, essa interferência, infelizmente, terá de ser combatida com firmeza. Agradeço a sua atenção a este assunto!", rematou o presidente norte-americano, com a fórmula habitual.