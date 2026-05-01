Irão apresenta nova proposta aos Estados Unidos via Paquistão

As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das subidas com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,993 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 2,055 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP que o Governo tem vindo a aprovar poderão também baixar os valores previstos.

O aumento dos preços dos combustíveis acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou na quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,41% para os 114,01 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 4,02 dólares abaixo dos 118,03 com que encerrou as transações na quarta-feira. Mas, depois do encerramento, no mercado em contínuo, o Brent chegou a atingir os 126,41 dólares, alcançando níveis inéditos desde a invasão da Ucrânia pela Federação Russa.