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Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Irão apresenta proposta para "terminar com a guerra" em 30 dias

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Irão apresenta proposta para "terminar com a guerra" em 30 dias

As autoridades iranianas apresentaram aos Estados Unidos uma proposta de 14 pontos para "terminar a guerra" em 30 dias, informou a agência de notícias Tasnim, dependente da Guarda Revolucionária iraniana. Acompanhamos aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente.

Cristina Sambado - RTP /

Abedin Taherkenareh - EPA

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RTP /

Síria torna-se um corredor energético alternativo para o petróleo

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A Síria está a receber centenas de camiões-cisterna iraquianos que transportam petróleo bruto por via terrestre até ao seu porto de Baniyas, como corredor energético alternativo para a Europa, criando uma solução alternativa dispendiosa, mas crucial, enquanto o Estreito de Ormuz continua largamente bloqueado pela guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
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RTP /

Israel aprova plano para comprar aviões F-35 e F-15I aos EUA

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Israel deu aprovação final a um plano de compra de dois novos esquadrões de combate de aviões F-35 e F-15I da Lockheed Martin e da Boeing num negócio avaliado em dezenas de milhares de milhões de shekels, disse o Ministério da Defesa no domingo.
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RTP /

"Flotilha de Gaza". Dois ativistas apresentam-se perante tribunal israelita

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Os dois ativistas, um espanhol e um brasileiro, da "Flotilha de Gaza", detidos por Israel ao largo da costa da Grécia, compareceram este domingo perante um tribunal israelita para uma audiência sobre o prolongamento da sua detenção, segundo uma ONG israelita.

O espanhol Saif Abu Keshek e o brasileiro Thiago Avila chegaram de manhã ao tribunal em Ashkelon, cidade costeira onde estão detidos, e a audiência teve início, informou Miriam Azem Adalah, da organização israelita de defesa dos direitos humanos Adalah, à AFP.

"O Estado solicitou uma prorrogação de quatro dias para a sua detenção", acrescentou.

Os advogados da ONG já tinham visitado os dois ativistas na prisão de Shikma.
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RTP /

Israel ordena novas evacuações para lá da zona que controla no sul do Líbano

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O exército israelita emitiu hoje novas ordens de evacuação “urgentes” para localidades situadas para além da zona que controla no sul do Líbano e que designa como uma “zona de segurança”.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) em língua árabe, Avichai Adraee, publicou na rede social X um aviso dirigido aos habitantes de várias localidades, incluindo Nabatiyé.

Esta cidade situa-se vários quilómetros a norte da chamada “linha amarela”, que delimita a “zona de segurança” com cerca de dez quilómetros de profundidade, no interior da qual Israel se autoriza a operar desde a entrada em vigor, a 17 de abril, de um frágil cessar-fogo com o Hezbollah, aliado do Irão no Líbano.

“Qualquer ameaça (…) mesmo para além da linha amarela e a norte do rio Litani [a cerca de 30 quilómetros da fronteira] será eliminada”, advertiu na quarta-feira o chefe do Estado-Maior das IDF, Eyal Zamir, durante uma visita a esta zona do território libanês.
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RTP /

Teerão apresenta proposta para acabar com o conflito em 30 dias

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As autoridades iranianas apresentaram aos Estados Unidos uma proposta de 14 pontos para "terminar a guerra" em 30 dias, informou a agência de notícias Tasnim, dependente da Guarda Revolucionária iraniana.

Os Estados Unidos propuseram um cessar-fogo de dois meses, mas a resposta de Teerão visa resolver o conflito no prazo de um mês, com pontos-chave como as garantias de não-agressão, a retirada das forças norte-americanas das proximidades do Irão, o fim do bloqueio naval e a libertação de bens iranianos congelados.

A proposta inclui ainda o pagamento de indemnizações, o levantamento das sanções e o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como a implementação de um novo mecanismo para o Estreito de Ormuz, segundo a Tasnim.

O Irão aguarda agora a resposta oficial dos Estados Unidos a esta proposta, que foi transmitida através de países mediadores.
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Lusa /

Pequim bloqueia sanções de Washington contra empresas chinesas por ligação a Teerão

Pequim bloqueou a aplicação das sanções de Washington contra cinco empresas chinesas devido às alegadas ligações com o comércio de petróleo iraniano, através de uma ordem que proíbe pessoas e entidades de cumprir, reconhecer ou executar essas medidas.

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O Ministério do Comércio explicou, no sábado, que a ordem, conhecida como "blocking ban", visa neutralizar dentro da China o efeito das sanções norte-americanas, impedindo que empresas ou indivíduos adiram às mesmas ou colaborem na aplicação.

De acordo com o comunicado oficial, as medidas adotadas por Washington, que envolvem a inclusão em listas de sanções, o congelamento de ativos e a proibição de transações, interferem nas "atividades comerciais normais" entre empresas chinesas e países terceiros e violam "o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais".

A ordem baseia-se no quadro jurídico chinês contra a aplicação extraterritorial de leis estrangeiras, desenvolvido nos últimos anos e reforçado recentemente, em abril, com novas normas que ampliam a capacidade de Pequim para contrariar sanções adotadas por outros países.

As autoridades chinesas reiteraram a oposição às sanções unilaterais sem o apoio das Nações Unidas e sublinharam que a medida não afeta o cumprimento das obrigações internacionais do país nem a proteção dos direitos das empresas estrangeiras na China.

A decisão surge depois de Washington ter sancionado --- na semana passada --- dezenas de entidades e indivíduos pela alegada participação em redes financeiras ligadas ao petróleo iraniano, no âmbito da política de pressão sobre Teerão.

Entre as empresas afetadas encontram-se várias refinarias e grupos petroquímicos chineses, apontados pelos Estados Unidos pelo suposto papel na comercialização de petróleo iraniano, um fluxo que Washington considera fundamental para o financiamento de atividades militares e de grupos aliados da República Islâmica.

A medida de Pequim coincide com a preocupação expressa pela China quanto ao impacto do conflito no Irão na estabilidade energética global, com especial atenção para o estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o abastecimento de petróleo bruto.

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RTP /

"A bola está com os Estados Unidos". Irão "pronto" para a guerra ou para a diplomacia

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Regime iraniano diz-se "pronto" para retomar a guerra ou dar prioridade à diplomacia para pôr fim ao conflito com Washington, afirmando este sábado que "a bola está com os Estados Unidos".

"O Irão apresentou o seu plano ao mediador paquistanês, com o objetivo de terminar permanentemente a guerra imposta, e agora a bola está com os Estados Unidos, que devem escolher entre o caminho da diplomacia ou a continuidade de uma abordagem confrontativa", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi.

"O Irão, de forma a garantir os seus interesses e a segurança nacionais, está pronto para ambas as opções", acrescentou, dirigindo-se aos embaixadores e chefes de missões diplomáticas residentes na capital iraniana.

Mohammad Jafar Asadi, vice-inspetor do comando Khatam Al-Anbiya das Forças Armadas iranianas, disse por seu lado à agência de notícias Fars, este sábado, que o retomar da guerra com os Estados Unidos era agora "provável" devido à rejeição de Trump da porposta iraniana.

Trump disse "não estar satisfeito" com a proposta e, embora já tivesse ameaçado destruir a "civilização" iraniana, acrescentou que preferia não ter de "aniquilar" o Irão de uma vez por todas, mas que o retomar da guerra continuava a ser "uma opção".

"O retomar do conflito entre o Irão e os Estados Unidos é provável, e os acontecimentos mostraram que os Estados Unidos não honraram qualquer promessa ou acordo", disse Asadi.
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