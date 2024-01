Irão ataca "grupos terroristas" no Paquistão. Islamabad denuncia ação "inaceitável"

Destruction of Jaish-ul-Zulm (so called Jaish-ul-Adl) headquarters in Pakistan with drones and missiles:

Minutes ago, two important headquarters of the so called Jaish-ul-Adl terrorist group was targeted in #Pakistan.

These headquarters were destroyed by rockets and drones. — Nournews English (@nournewsen) January 16, 2024

O Ministério paquistanês dos Negócios Estrangeiros confirmou o ataque contra bases alegadamente jihadistas, na quarta-feira, acusando o Irão de, lê-se na nota do Governo de Islamabad.As autoridades paquistanesas acusam ainda Teerão de ter matado duas crianças e ferido outras três no ataque aéreo “ilegal”, convocando o embaixador iraniano no Paquistão a para justificar a, afirmou ainda a diplomacia paquistanesa.“O Paquistão sempre defendeu que o terrorismo é uma ameaça comum a todos os países da região e requer uma ação coordenada”, acrescenta a declaração.As autoridades iranianas não reivindicaram imediatamente o ataque, mas de acordo com a agência estatal iraniana Nour News, a sede no Paquistão do grupo jihadista Jaish al-Adl (que significa Exército de Justiça, na tradução do árabe) foi destruída.“Dois importantes quartéis-generais do grupo terrorista Jaish-al-Adl foram alvo de ataque no Paquistão”, é divulgado nas redes sociais.A organização que foi fundada em 2012 é considerada um grupo terrorista por Teerão e atacou várias vezes solo iraniano nos últimos anos, principalmente na região pobre do Sistão-Baluchistão.A região paquistanesa junto da fronteira, onde vive a maioria da minoria étnica Baluchi que aderiu ao Islão sunita em vez do ramo xiita predominante no Irão, é palco de frequentes confrontos entre as forças de segurança e os rebeldes dessa minoria, de grupos radicais sunitas e traficantes de droga.Embora estes ataques iranianos não aparentem estar relacionados diretamente com a guerra israelo-palestiniana, acontecem numa altura em que a instabilidade se está a espalhar por toda a região do Médio Oriente.