Irão ataca Israel com vaga de mísseis A situação ao minuto

Os ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 21 pessoas em Gaza na terça-feira, segundo os médicos locais, e a luta intensificou-se, uma vez que os militares israelitas afirmaram ter como alvo os centros de comando utilizados pelo seu inimigo militante islâmico Hamas.



As autoridades sanitárias palestinianas disseram que pelo menos 13 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em dois ataques israelitas a duas casas em Nuseirat, um dos oito campos de refugiados históricos do enclave.



O exército israelita não fez qualquer comentário imediato sobre os dois ataques.



Um outro ataque contra uma escola que abrigava famílias palestinianas deslocadas no bairro de Tuffah, na cidade de Gaza, matou pelo menos sete pessoas, acrescentaram os médicos.



Os militares israelitas afirmaram num comunicado que o ataque aéreo tinha como alvo militantes do Hamas que operavam a partir de um centro de comando instalado num complexo que anteriormente servira de escola Al-Shejaia.



Acusou o Hamas de utilizar a população civil e as instalações para fins militares, o que o Hamas nega.



Os braços armados do Hamas, da Jihad Islâmica e de outras fações militantes mais pequenas disseram em declarações separadas que os seus combatentes atacaram as forças israelitas que operam em várias áreas de Gaza com foguetes antitanque, morteiros e engenhos explosivos.



O recrudescimento da violência em Gaza ocorre no momento em que Israel iniciou uma operação terrestre no Líbano, afirmando que os seus para-quedistas e comandos estavam envolvidos em intensos combates com o Hezbollah, apoiado pelo Irão. O conflito segue-se a devastadores ataques aéreos israelitas contra os líderes do Hezbollah.