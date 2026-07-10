Irão atacou alvos militares dos EUA no Golfo no dia em que enterrou Ali Khamenei

Iranianos prometeram vingar-se de Trump

c/ agências

As Forças Armadas iranianas disseram ter lançado ataques contra infraestruturas militares norte-americanas nos Estados do Golfo na quinta-feira, retaliando desta maneira contra os ataques dos Estados Unidos contra o Irão por duas noites consecutivas.Já depois da retaliação iraniana, a imprensa do país avançou queUm responsável norte-americano garantiu, porém, que Washington não tinha levado a cabo ataques “nas últimas horas”.A troca de ataques ocorreu enquanto o Irão enterrava o líder supremo assassinado pelos Estados Unidos, o ayatollah Ali Khamenei, num santuário em Mashhad, encerrando uma semana de cortejos fúnebres.Khamenei morreu num ataque aéreo no primeiro dia da guerra, a 28 de fevereiro, no âmbito da ofensiva conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irão. Desde então, o conflito já matou milhares de pessoas na região e prejudicou o abastecimento energético a nível global.No início desta semana,Na última noite, uma fonte oficial norte-americana assegurou à agência Reuters quepara o conflito com o Irão e que as conversações técnicas continuam.Na quinta-feira, o corpo de Ali Khamenei chegou ao santuário mais sagrado do Irão cercado por uma enorme multidão.Estima-se que tenham participado nas cerimónias fúnebres, ao longo de sete dias, entre. O sucessor e filho do ex-líder supremo, Mojtaba Khamenei, não esteve presente.Na quarta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) avançou que as suas forças atingiram cerca de 90 alvos iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, meios de vigilância costeira e instalações de armazenamento de mísseis e drones.Segundo o Irão,. Teerão alertou também que as ações dos EUA e a intervenção no redirecionamento do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz estavam a perturbar a reabertura dessa via navegável.As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram que os seus ataques tinham como objetivo manter o Estreito aberto, depois de terem acusado as forças iranianas de atacarem três petroleiros na zona.Os preços do petróleo voltaram a cair na quinta-feira, após terem registado um pico devido aos receios de que os combates pudessem perturbar o abastecimento global.