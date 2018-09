Irão. Atentado em parada militar faz mais de 20 mortos

Os autores do atentado dispararam sobre os civis e tentaram depois chegar ao palanque onde estavam os oficiais. O ataque aconteceu às 9h00 locais (6h30 em Lisboa) e foi perpetrado por quatro homens, dois dos quais foram mortos e outros dois foram detidos, disse o vice-governador Ali-Hossein Hosseinzadeh.



Os atacantes, que usavam uniformes do Exército, dispararam a partir de um parque junto ao local onde decorria o desfile que assinala todos os anos o início da guerra entre Irão e Iraque (1980-1988).



Segundo a televisão estatal, pelo menos 24 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas.



Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9