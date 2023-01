Irão. Ativista detida descreve violência e tortura vivida nas prisões

Na sua carta, citada pela BBC , Qolian explica que uma das alas da prisão de Evin, onde se encontra, foi transformada num espaço de “tortura e interrogatório”.A ativista está a estudar direito na prisão. Na carta, Qolian descreve o que testemunhou a 28 de dezembro do ano passado, quando foi levada para esta ala da prisão para realizar um exame. "Está muito frio e a nevar. Perto da porta de saída do prédio, um menino com os olhos vendados e com apenas uma fina camisa cinzenta está sentado em frente a um interrogador. Ele está a tremer e a implorar: 'Juro por Deus que não bati em ninguém'. Eles querem que ele confesse”, lê-se na carta.Na sua carta, Qolian relembra o seu próprio interrogatório, há cinco anos, onde foi forçada a confessar.Sepideh Qolian diz ter sido interrogada por uma mulher que, depois de horas de inquirição, a trancou dentro da casa de banho. De acordo com Qolian, a casa de banho ficava dentro de uma sala de interrogatório e ela podia ouvir um homem a ser torturado e chicoteado."Os sons de tortura continuaram por horas ou talvez um dia, talvez mais, perdi a noção do tempo", escreve.Depois de três dias de interrogatório contínuo, privada de sono, a ativista iraniana foi levada para uma sala com uma câmara onde foi forçada a confessar.Em 2019, Qolian identificou a mulher que a interrogou e torturou depois de a ter reconhecido na televisão enquanto assistia às confissões forçadas de outo prisioneiro. Numa carta pública, a ativista identificou a interrogadora como Ameneh Sadat Zabihpour, uma "interrogadora-jornalista" com ligações à Guarda Revolucionária Islâmica.Em novembro do ano passado, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Ameneh Sadat Zabihpour. Por sua vez, a interrogadora processou Qolian, que recebeu uma sentença adicional de oito meses por causa das suas acusações.

Milhares de detidos nos protestos

O Irão está a ser palco de violentos protestos, que começaram em meados de setembro do ano passado após a morte sob custódia de Masha Amini – uma mulher de 22 anos que foi detida pela polícia da moralidade por usar o véu islâmico “indevidamente”.Os protestos rapidamente adquiriram uma nova dimensão, com os manifestantes a criticarem o Governo iraniano e a questionarem a República Islâmica.Muitos dos detidos enfrentam pena de morte e, até agora, quatro manifestantes foram enforcados depois de as suas confissões terem sido exibidas na televisão.