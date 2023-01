Comunidade internacional condena novas execuções no Irão

#Iran: We deplore the execution of two more protesters, #MohammadMehdiKarami & #MohammadHosseini, following unfair trials based on forced confessions. It's shocking that Iran continues to execute protesters despite international outcry. We urge Iran to halt all executions. — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 7, 2023

, informou a agência de notícias judicial Mizan Online, este sábado.Os dois iranianos foram executados pelo alegado homicídio de um- uma milícia islâmica - em novembro, durante as manifestações que se seguiram à morte da jovem curda iraniana Mahsa Amini e que que se transformaram num dos mais sérios desafios ao regime teocrata do Irão, instalado pela Revolução Islâmica de 1979.A Organização das Nações Unidas foi das primeiras a manifestar-se,. Numa publicação no Twitter,A União Europeia disse estar "horrorizada" com a execução dos dois homens, presos e condenados à morte devido à participação nos protestos em curso no Irão., referiu Nabila Massrali, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.Em comunicado, aTambém o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros condenou as execuções e instou o Irão a “acabar imediatamente com a violência contra o seu próprio povo”., escreveu James Cleverly, no Twitter. E acrescentou que o Reino Unido se opões “fortemente à pena de morte em todas as circunstâncias”.Estas execuções são “revoltantes”, na ótica da diplomacia francesa, que apelou ao Governo iraniano que ouvisse “as legítimas aspirações do povo”., lê-se num comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.O gabinete da chefe da diplomacia francesa, Catherine Colonna, frisou ainda que o país tem repetidamente denunciado estas violações, “pública e diretamente às autoridades iranianas, assim como aos seus parceiros na União Europeia”.Nestes mais de três meses de protestos, fortemente reprimidos pelas autoridades iranianas, mais de 500 pessoas já foram mortas e pelo menos 15.000 detidas, segundo a organização não-governamental Iran Human Rights.