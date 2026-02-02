Em direto
Irão convoca embaixadores na UE após designação da Guarda Revolucionária como grupo terrorista

Teerão anunciou esta segunda-feira que convocou embaixadores europeus em Teerão após a decisão da União Europeia, anunciada na semana passada, em designar a Guarda Revolucionária iraniana como organização terrorista.

Foto: Nicolas Tucat - AFP

"Ontem (domingo) e hoje (segunda-feira), foram convocados representantes de todos os Estados-membros da UE com embaixadas em Teerão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai.

"Esta é uma medida mínima", antes do anúncio de novas represálias, acrescentou Baghai numa conferência de imprensa em que participou a agência France Presse. “Uma série de ações foram analisadas, várias opções estão a ser preparadas e enviadas aos órgãos de decisão competentes”, acrescentou. 

"Acreditamos que, nos próximos dias, será tomada uma decisão sobre uma ação recíproca da República Islâmica do Irão em relação à medida ilegal, irracional e muito errada da UE", acrescentou. 

Na última quinta-feira, a União Europeia classificou a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista após a recente onda de manifestações no país e a repressão por parte das autoridades.

A Guarda Revolucionária do Irão, exército ideológico da República Islâmica, junta-se assim a grupos como o movimento palestiniano Hamas, a rede terrorista Al-Qaeda e o grupo extremista Estado Islâmico, já na lista de organizações terroristas da União Europeia. 

Outros países, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, já tinham designado a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista. Embora a medida seja em grande parte simbólica, aumenta a pressão económica sobre o Irão, já que a Guarda Revolucionária exerce uma grande influência sobre a economia do país.

