Irão declara que o "inimigo foi derrotado". Trump não vê "ninguém" com quem possa falar em Teerão

Os líderes dos 27 discutiram a situação no Médio Oriente e as suas implicações mais vastas durante uma cimeira regular em Bruxelas, esta quinta-feira.





Nas conclusões da cimeira do Conselho Europeu relativas ao conflito no Médio Oriente, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia afirmam que os "desenvolvimentos no Irão e na região mais ampla ameaçam a segurança regional e global", sem nunca se referirem diretamente aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.



"Nesse sentido, pede-se uma moratória nas greves contra as instalações de energia e água", apelam.





Esta proposta de moratória tinha sido avançada esta quarta-feira pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e, esta quinta-feira, subscrita pelos líderes do Reino Unido, Alemanha, Itália, Países Baixos, França e Japão num comunicado conjunto.



Líderes da UE pedem vigilândia para fluxos migratórios

"Embora o conflito ainda não tenha resultado em fluxos migratórios para a União Europeia, o Conselho Europeu destaca a importância de manter um elevado grau de vigilância", afirmaram.





Em comunicado, acrescentaram que a UE está pronta para apoiar os esforços diplomáticos destinados a reduzir as tensões e a alcançar um fim duradouro das hostilidades.





As menções relativas a Israel encontram-se apenas nas conclusões relativas ao Líbano e à Faixa de Gaza e Cisjordânia.



No que se refere ao conflito no Líbano, pedem a Telavive para se "abster de novas escaladas através de operações aéreas ou terrestres e a respeitar a soberania e a integridade territorial do Líbano" e condenam veementemente "a decisão do Hezbollah de atacar Israel em apoio ao Irão", instando o movimento xiita a "parar imediatamente".



Relativamente à Palestina, os líderes da UE manifestam "preocupação séria" com a "deterioração da situação em Gaza e na Cisjordânia", reiterando a defesa da solução dos dois Estados e pedindo que se implemente o cessar-fogo na Faixa de Gaza.



c/agências

"O Conselho Europeu congratula-se também com os esforços intensificados anunciados pelos Estados-membros, incluindo a coordenação reforçada com os parceiros na região, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz quando as condições o permitirem", acrescentam.Os responsáveis da UE afirmaram ainda que o bloco está pronto para mobilizar plenamente os seus instrumentos diplomáticos, jurídicos, operacionais e financeiros para impedir movimentos migratórios descontrolados e proteger a segurança na Europa.