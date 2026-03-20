Irão declara que o "inimigo foi derrotado". Trump não vê "ninguém" com quem possa falar em Teerão

Reino Unido aprova utilização de bases britânicas pelos EUA para ataques contra alvos iranianos no Estreito de Ormuz
O Governo britânico autorizou esta sexta-feira os EUA a utilizar bases militares no Reino Unido para realizar ataques contra locais de mísseis iranianos que estão a atacar navios no Estreito de Ormuz.
Mas, durante uma reunião realizada esta sexta-feira, os ministros concordaram que o uso de bases britânicas pelos EUA poderia agora ser expandido para incluir a proteção de navios no Estreito de Ormuz.
Teletrabalho ou abrandar na estrada. AIE sugere medidas para reduzir consumo de energia
A Agência Internacional de Energia apresentou um conjunto de medidas que governos, empresas e famílias podem adotar para atenuar os impactos económicos da guerra nos consumidores.
A guerra “desencadeou a maior perturbação do abastecimento na história do mercado global de petróleo”, com o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz “reduzido a um fio”, refere a AIE.
Para aliviar a pressão dos preços do petróleo sobre os consumidores, “decorrentes das perturbações nos mercados petrolíferos”, esta agência sugere dez ações imediatas que reduzem a procura.
- Trabalhar a partir de casa sempre que possível, já que o teletrabalho “substitui o consumo de petróleo nas deslocações diárias”;
- Reduzir os limites de velocidade nas autoestradas em, pelo menos, dez quilómetros por hora, uma vez que “velocidades mais baixas reduzem o consumo de combustível em automóveis de passageiros, carrinhas e camiões”;
- Incentivar os transportes públicos, pois “a transição dos automóveis particulares para autocarros e comboios pode reduzir rapidamente a procura de petróleo”;
- Alternar o acesso dos automóveis particulares às estradas nas grandes cidades em dias diferentes. “Os esquemas de rotação de matrículas podem reduzir o congestionamento e a condução com elevado consumo de combustível”, explica a AIE;
- Recorrer a boleias para aumentar o número de passageiros por veículo e adotar práticas de condução eficientes e ecológicas;
- Condução eficiente para veículos comerciais rodoviários e entrega de mercadorias. “Melhores práticas de condução, manutenção dos veículos e otimização da carga podem reduzir o consumo de gasóleo”, explica a AIE;
- Desviar a utilização de GPL dos transportes, pois “a transição de veículos bicombustíveis e convertidos do GPL para a gasolina pode preservar o GPL para cozinhar e outras necessidades essenciais”;
- Evitar viagens aéreas quando existirem opções alternativas;
- Sempre que possível, mudar para outras soluções modernas de cozinha, nomeadamente usando equipamentos elétricos em vez de equipamentos a gás;
- Aproveitar a flexibilidade das matérias-primas petroquímicas e implementar medidas de eficiência e manutenção a curto prazo. “A indústria pode ajudar a libertar GPL para utilizações essenciais, reduzindo simultaneamente o consumo de petróleo através de melhorias operacionais rápidas”, refere a agência.
“Na qualidade de autoridade mundial em matéria de energia, a AIE está a fazer tudo o que está ao seu alcance para apoiar a estabilidade dos mercados energéticos”, afirmou o diretor executivo da AIE, Fatih Birol.
O responsável lembrou que a agência lançou recentemente “a maior libertação de sempre das reservas de emergência de petróleo” e garantiu que continua em contacto com os principais governos de todo o mundo, “incluindo os principais produtores e consumidores de energia, no âmbito da nossa diplomacia energética internacional”.
“Além disso, o relatório de hoje apresenta um conjunto de medidas imediatas e concretas que podem ser tomadas do lado da procura por governos, empresas e famílias para proteger os consumidores dos impactos desta crise”, acrescentou, destacando as “décadas de experiência da AIE”.
Casa Branca diz que os Estados Unidos podem neutralizar a Ilha de Kharg "a qualquer momento" se Trump assim o decidir
As forças armadas dos EUA podem "neutralizar" a Ilha de Kharg, um importante local petrolífero para o Irão, "a qualquer momento se o presidente Trump der a ordem", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, em comunicado à AFP esta sexta-feira.
Bolsas europeias com quedas de 2% em dia de subidas no preço do petróleo
A maioria das principais bolsas europeias caiu hoje cerca de 2%, no mesmo dia em que o pereço do petróleo subiu para 110 dólares (95,57 euros) por barril.
No fecho da sessão de hoje, Frankfurt cedeu 2,82% e o índice Euro Stoxx 50, que acompanha o desempenho de 50 grandes empresas da zona euro, perdeu 2%.
No mesmo sentido, Londres baixou 2,35%, Madrid 2,27%, Paris 2,03% e Lisboa 2,13%, enquanto Milão se contraiu 1,97%.
As bolsas europeias foram influenciadas pela subida de 1,37% do preço do petróleo Brent para 110,02 dólares por barril.
O preço do barril oscilou hoje entre 105 dólares e 111,22 dólares.
Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI) subiu 1,74% para 97,21 dólares (cerca de 84,46 euros).
Na quinta-feira, a bolsa de Wall Street encerrou em baixa, com o índice Dow Jones a perder 0,44%.
O preço do ouro caiu hoje 1,54% para 4.578 dólares (3.978 euros) por onça, enquanto o da prata recuou 4,13% para 69,82 dólares (60,66 euros).
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, avisou hoje, em entrevista ao Financial Times, que o mundo enfrenta a maior ameaça energética da História devido à guerra no Irão.
Media norte-americanos avançam que exército dos EUA vai enviar tropas adicionais para o Médio Oriente
Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o Exército dos EUA vai enviar tropas adicionais do Corpo de Fuzileiros Navais para o Médio Oriente, o que pode significar uma possível operação terrestre no Irão após três semanas de combates.
Os meios de comunicação norte-americanos já tinham noticiado na semana passada um outro destacamento para o Médio Oriente, envolvendo três navios e 2.500 fuzileiros, baseados no Japão.
Trump diz que "não há ninguém" no Irão com quem os EUA possam falar
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta sexta-feira que os EUA querem falar com o Irão, mas "não há ninguém com quem falar".
Líder Supremo do Irão declara que o "inimigo foi derrotado"
O novo Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, proclamou a vitória sobre os inimigos da República Islâmica na guerra contra os Estados Unidos e Israel esta sexta-feira, numa mensagem escrita para o Ano Novo Persa, Nowruz.
As a result of the incredible unity created among you, fellow citizens – despite all the differences of religious, intellectual, cultural and political origins – a breakdown is brought about in the enemy.— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 20, 2026
“Peço aos iranianos no estrangeiro que ponham de lado os seus ressentimentos e, neste novo ano, se unam pela unidade e pelo progresso do Irão”, acrescentou na mensagem publicada nas redes sociais.
Discurso de Netanyahu oscila entre guerra curta e ofensiva por terra
Coloca-se a hipótese de Israel desencadear uma ofensiva terrestre contra o Irão, com o apoio dos Estados Unidos.
NATO afirma estar a "ajustar" missão no Iraque após relatos de retirada de pessoal
"Podemos confirmar que estamos a ajustar a nossa postura no contexto da Missão da NATO no Iraque. Estamos a trabalhar em estreita coordenação com os aliados e parceiros", disse a porta-voz da NATO, Allison Hart, num e-mail à Reuters.
"A segurança e a proteção do nosso pessoal são primordiais, pelo que nos abstemos de fornecer detalhes adicionais sobre este assunto. O diálogo político e a cooperação prática entre a NATO e o Iraque, incluindo através da Missão da NATO no Iraque, continuarão", acrescentou.
Israel lançou uma nova vaga de ataques em Teerão
Na quinta-feira, Netanyahu falou num Irão dizimado e numa guerra que pode terminar mais cedo do que o previsto.
Foto: Mohamed Azakir - Reuters
Polónia retira tropas do Iraque em meio a "piora da situação de segurança"
O ministro da Defesa do país, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmou que "a maior parte do pessoal já está na Polónia ou a caminho, com alguns militares na Jordânia".
"Isto permite-nos manter a continuidade [do destacamento] na região", disse.
Afirmou que a decisão de evacuar o Iraque foi tomada em coordenação com os aliados da NATO. A Polónia manteve tropas no Iraque entre 2003 e 2011 e novamente a partir de 2016.
Dois navios-tanque com bandeira indiana preparam-se para navegar pelo Estreito de Ormuz
Os dois navios-tanque estão atualmente ancorados em águas do Golfo, segundo dados da Kpler e fontes do setor marítimo.
As avaliações de mercado, baseadas nos dados disponíveis, mostram que não houve viagens de navios-tanque de petróleo bruto nas últimas 24 horas, com um navio-tanque de petróleo bruto vazio, atingido pelas sanções dos EUA, a regressar pelo estreito em direção às águas iranianas a 18 de março, segundo dados separados da Kpler.
Cerca de 20% do petróleo mundial passa por esta hidrovia estratégica que liga o Golfo ao Oceano Índico.
Hezbollah nega qualquer "presença" nos Emirados Árabes Unidos
Em comunicado, o Hezbollah negou a veracidade das "acusações feitas contra si pelas autoridades, afirmando que a organização "não tem presença nos Emirados Árabes Unidos nem em qualquer outro país sob o pretexto de atividades comerciais ou de qualquer outra natureza".
Portugal perto dos critérios para declarar crise energética
"Estamos a ficar perto dos critérios que podemos declarar crise energética", disse Maria da Graça Carvalho em declarações aos jornalistas, em Lisboa, referindo que o executivo está a "analisar e quantificar" diferentes medidas de apoio.
Segundo a ministra, essas decisões estão a ser preparadas em conjunto com vários ministérios, com o objetivo de "proteger as famílias, os consumidores e também as empresas".
"Os critérios estão muito bem definidos", explicou, lembrando que seguem uma diretiva europeia (Diretiva (UE) 2024/1711), que se aplica quando há aumentos dos preços de 70%, por exemplo.
Quando atingir esse patamar, "depois tem que se fazer uma resolução do Conselho de Ministros e informar a Comissão Europeia", salientando que é necessária uma decisão do Conselho Europeu.
Governador da Fed Christopher Waller preocupado com impacto da guerra na inflação
"Há duas semanas (...) estava a considerar votar a favor de uma descida das taxas de juro da Reserva Federal", explicou no canal de televisão CNBC.
"O estreito de Ormuz permaneceu fechado, parece que o conflito se vai prolongar e que os preços do petróleo vão permanecer elevados por mais tempo", disse, acrescentando que este facto "sugere que a inflação é um motivo de preocupação maior do que eu pensava".
Waller é considerado pelos observadores da Fed como uma "pomba", ou seja, como um responsável monetário mais preocupado em apoiar a atividade económica do que em combater a inflação.
Aumento dos preços dos bilhetes de avião é "inevitável"
O diretor-geral da IATA, a principal associação mundial de companhias aéreas, afirmou hoje que um aumento dos preços dos bilhetes de avião é "inevitável", perante a subida dos preços dos hidrocarbonetos devido à guerra no Médio Oriente.
O preço do barril de querosene, derivado do petróleo, duplicou desde o ataque israelo-americano contra o Irão, a 28 de fevereiro, um aumento ainda superior ao do petróleo bruto, observou Willie Walsh durante uma conferência organizada pela Associação de Jornalistas Profissionais da Aeronáutica e do Espaço (AJPAE).
As companhias aéreas tinham previsto dedicar, em média, 26% das suas despesas operacionais ao combustível este ano, com base num barril de querosene a 88 dólares, recordou Walsh, quando o preço já ultrapassava os 216 dólares, na quinta-feira.
"Não é preciso ser um génio para deduzir que os custos adicionais que as companhias terão de enfrentar, se a situação persistir, serão muito superiores ao que podem absorver", acrescentou Willie Walsh, cuja associação reúne 360 transportadoras que representam 85% do tráfego mundial.
Desta forma, o responsável assegurou ainda que "é inevitável que os preços dos bilhetes aumentem", uma subida já sentida em alguns mercados, em particular nos Estados Unidos.
Willie Walsh considerou que a magnitude da crise atual, que afeta principalmente as companhias do Golfo forçadas a cancelar grande parte dos voos, não tem "nada a ver com a da Covid".
O diretor da IATA comparou a atual situação aos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, quando as torres gémeas, nos Estados Unidos, foram alvo de um ataque e as rotas transatlânticas entraram em colapso durante alguns meses.
Ainda assim, para Walsh, "a procura subjacente continua robusta" para as viagens aéreas, mesmo que o aumento dos preços dos bilhetes "tenha consequências" no comportamento dos consumidores.
Em crises como esta, "as pessoas continuam a viajar, mas fazem viagens mais curtas", assegurou.
Drone intercetado e destruído no leste da Arábia Saudita
Num breve comunicado, o porta-voz oficial do Ministério confirmou o incidente, mas não forneceu detalhes sobre a origem do drone nem se houve danos ou vítimas.
Trump chama "cobardes" aos aliados da NATO
O presidente dos EUA queixou-se de que os países da NATO não queriam juntar-se à luta contra o Irão, mas ainda se queixam dos elevados preços do petróleo.
Donald Trump queixou-se de que os países da NATO não queriam juntar-se à luta contra o Irão, mas continuam a queixar-se dos elevados preços do petróleo.
"Agora que a luta foi VENCIDA militarmente, com muito pouco perigo para eles, queixam-se dos elevados preços do petróleo que são obrigados a pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma simples manobra militar que é a única razão para os elevados preços do petróleo. Tão fácil para eles fazerem, com tão pouco risco", escreveu.
Paris pede a Teerão que faça "grandes concessões"
"Qualquer que seja o resultado das operações militares em curso, deve ser complementado por uma solução política que produza efeitos duradouros", disse Barrot durante uma conferência de imprensa no Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Telavive, que sofreu repetidos atrasos devido aos alertas de mísseis do Irão.
"Neste sentido, o regime iraniano deve comprometer-se com grandes concessões e uma mudança radical de postura que permita a coexistência pacífica do Irão com o seu meio regional", afirmou Barrot.
Para o governante francês, “a estabilidade regional depende também da implementação do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos no Outono passado para Gaza: o acesso humanitário irrestrito, o desarmamento do Hamas e a restauração de um horizonte político baseado na solução de dois Estados” (Israel e um Estado palestiniano a viver em paz dentro de fronteiras seguras e reconhecidas).
Iraniano detido ao tentar entrar em base naval britânica que alberga submarinos nucleares
A Polícia da Escócia informou que um homem de 34 anos e uma mulher de 31 anos foram detidos na Base Naval de Clyde na tarde de quinta-feira.
Um porta-voz da polícia disse que as investigações estão em curso.
A Marinha Real Britânica afirmou que os suspeitos "tentaram, sem sucesso" entrar na base, perto de Helensburgh, Argyll e Bute.
Faslane alberga todos os submarinos nucleares da Marinha Real Britânica, incluindo os submarinos de mísseis balísticos da classe Vanguard, que transportam mísseis nucleares Trident.
Os quatro submarinos da classe Vanguard são as únicas plataformas para o arsenal nuclear do Reino Unido e deverão ser substituídos pelos novos submarinos da classe Dreadnought após 2030.
Governo estuda desconto para gasóleo agrícola
O Governo está a estudar um desconto para o gasóleo agrícola, disse hoje o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes
"Isso está em cima da mesa, eu próprio já enviei uma proposta de um decreto-lei para o ministro das Finanças, que está mais do que sensível para esta situação", afirmou aos jornalistas, em São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande (Leiria).
Sobre o valor do desconto neste gasóleo, também conhecido como colorido ou verde, José Manuel Fernandes recusou antecipar, dado ainda estar em negociação com o ministro Joaquim Miranda Sarmento.
Contudo, o governante disse acreditar que a negociação "será rápida".
"Agora, é importante que também se arranje uma forma que seja simples e é isso que estamos a ver", adiantou.
Segundo o ministro, "quando houve a guerra na Ucrânia, aquilo que o Governo anterior do Partido Socialista decidiu fazer foi apurar as contas e aprovou uma portaria em 2022 com efeitos retroativos a 2021".
"Neste momento, nós temos de ter uma forma simples, porque há grandes variações, de vermos como é que podemos dar esse apoio e se podemos dá-lo, no fundo, de uma forma mais rápida ou se vale a pena esperar e depois fazer de forma retroativa", declarou.
José Manuel Fernandes reiterou que o executivo quer ver se arranja uma "solução diferente" da decidida pelo governo socialista, para que "haja um pagamento mais rápido".
Irão alerta autoridades israelitas e norte-americanas sobre "insegurança mundial"
“Estamos de olho nos vossos oficiais e comandantes cobardes, nos vossos pilotos e soldados perversos.”
Restaurar o fornecimento de petróleo e gás do Golfo pode demorar seis meses
Birol afirma que os políticos e os mercados estão a subestimar a dimensão da disrupção nas infraestruturas de petróleo e gás em toda a região do Golfo.
Médio Oriente. Guterres admite que ambos os lados estão a cometer crimes de guerra
O secretário-geral das Nações Unidas refere que há "motivos razoáveis" para acreditar que tanto EUA e Israel como o Irão estão a cometer crimes de guerra. Guterres diz ter a esperança de que os Estados Unidos possam entender que a guerra "foi longe demais" e que Trump consiga fazer parar o conflito.
Além desses ataques, o número crescente de vítimas civis em ambos os lados abre também a possibilidade de acusações de crimes de guerra. “Não vejo qualquer diferença. Não interessa quem aponta aos civis. É totalmente inaceitável”, diz.
“Estou convencido de que Israel, como estratégia, quer alcançar a destruição total da capacidade militar do Irão e a mudança de regime. E acredito que o Irão tem uma estratégia, que é resistir o máximo de tempo possível e causar o máximo de danos possível. Portanto, a chave para resolver o problema é que os EUA decidam afirmar que cumpriram sua missão”, acrescentou.
“O presidente Trump será capaz de convencer... aqueles que precisam ser convencidos de que o trabalho está feito. Para que o trabalho possa terminar”, referiu Guterres.
“Não tenho dúvidas de que corresponde à estratégia de Israel... de atrair os Estados Unidos para a guerra. Esse objetivo foi alcançado. Mas isso está causando sofrimento dramático no Irão, na região e até mesmo em Israel. E está a causar um impacto devastador na economia global, cujas consequências ainda são muito difíceis de prever. Portanto, precisamos absolutamente pôr fim a este conflito”, disse.
Guterres confessa que não falou com Trump desde o início da guerra, há três semanas, mas garante que está em contacto com a administração norte-americana.
“É vital para o mundo em geral que esta guerra termine rapidamente”, disse Guterres. “A situação está a sair de controlo e os ataques recentes representam uma escalada extremamente perigosa.”
Trump admitiu nas redes sociais que o ataque de Israel às instalações do campo de gás natural de South Pars na quarta-feira não tinha a sua aprovação, levantando questões sobre qual a influência real dos EUA sobre o aliado israelita.
“A minha esperança é que os Estados Unidos sejam capazes de entender que isto foi longe demais”, disse Guterres, que argumenta ainda que a Rússia está a ser o principal beneficiário da crise no Médio Oriente. “A Rússia é já o grande vencedor”, enfatiza.
Nesta entrevista, o secretário-geral da ONU aplaudiu ainda o facto de os líderes europeus se terem recusado em mandar navios para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz, apesar da raiva com que Trump reagiu a essa atitude.
“Acho que esses países fizeram sua própria leitura da situação e acredito que tomaram a decisão de não se envolverem muito, sabendo que o objetivo mais importante é a desescalada”, refereiu Guterres.
NATO retira "temporariamente" a missão do Iraque
"É uma retirada temporária. Estão preocupados com a situação", explicou uma das fontes, sob anonimato. A segunda fonte especificou que "toda a missão da NATO foi retirada", com exceção de um pequeno contingente.
Esta missão, iniciada em 2018, é composta por "centenas" de pessoas, e está localizada numa base militar iraquiana no coração de Bagdad, não muito longe da embaixada dos EUA, que tem sido alvo frequente de fações pró-Irão em plena guerra em curso no Médio Oriente.
"Podemos confirmar que estamos a ajustar o nosso destacamento no âmbito da Missão da NATO no Iraque (...). A segurança do nosso pessoal é primordial", afirmou em comunicado, recusando-se a fornecer mais detalhes por razões de "segurança".
Espanha anuncia plano de ajuda anticrise
Entre as medidas anunciadas está a redução do IVA sobre gás e combustíveis, o que deverá permitir uma diminuição nos preços nos postos de gasolina de até 30 cêntimos por litro, assegurou Sánchez.
Governo aprova desconto no ISP para gasóleo e gasolina
Refinaria ardeu no Kuwait
O ataque à refinaria do Kuwait de Mina Al-Ahmadi, que já tinha sido atingida anteriormente, levou ao encerramento de várias unidades no local, segundo a agência de notícias oficial do Kuwait.
Voos de longo curso na Europa afetados pela guerra no Médio Oriente
Dezenas de milhares de cancelamentos deixaram milhões de passageiros retidos, evidenciando a dependência do sector em relação à Emirates, Qatar Airways e Etihad.
O CEO da Air France-KLM, Benjamin Smith, classificou o sucedido como um "alerta", com 600 aviões parados, incluindo 100 que serviam a Europa. Já o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, alerta que a Europa está a perder o controlo sobre as rotas, alegando um bloqueio efetivo a partir de Manila.
As companhias aéreas europeias estão agora a aumentar os voos diretos entre a Europa e a Ásia para reduzir a dependência das companhias aéreas do Golfo.
Ucrânia envia mais de 200 especialistas para o Golfo para combater drones iranianos
Os drones do tipo Shahed que o Irão lançou sobre os países do Golfo são do mesmo tipo que vendeu à Rússia em 2022. A Ucrânia tem uma taxa de sucesso de quase 90% no abate.
Kiev está agora a vender este conhecimento técnico aos Emirados Árabes Unidos (EAU), Catar, Arábia Saudita e Kuwait.
Países do Golfo continuam a reportar ataques com drones
Fim das sanções ao petróleo iraniano pode levar ao abastecimento da Ásia em “três ou quatro dias”
“Em poucos dias, em três ou quatro dias, este petróleo começará a chegar aos portos”, disse Wright em entrevista à Fox Business Network.
Militares dos Estados Unidos nas Lajes. "Portugal cumpre os seus acordos"
O ministro dos Negócios Estrangeiros recusa a visão de que Portugal está a participar de forma indireta na guerra no Médio Oriente, face à utilização norte-americana da Base das Lajes.
"Não compreendo mesmo", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros.
"Há uma coisa que tem de ficar muito clara. [Portugal] não acompanhou nem subscreveu. Portugal cumpre os seus acordos, como é natural, e tem explicações dadas sobre isso”, acrescentou. O governante com a pasta da diplomacia garante que tem falado com todos os homólogos da região do Médio Oriente para acompanhar a evolução do conflito.
Suíça suspende exportações de armas para os EUA
"A exportação de material de guerra para países envolvidos no conflito armado internacional com o Irão não pode ser autorizada enquanto durar o conflito", afirmou o Governo em comunicado.
"A exportação de material de guerra para os EUA não pode ser autorizada neste momento", acrescentou.
Bahrein enfrentou 141 mísseis e 242 drones desde o início da guerra
As forças de segurança avançam que “continuam a enfrentar sucessivas vagas da nefasta agressão terrorista iraniana contra o Reino do Bahrein”.
Exército israelita deteta novos mísseis iranianos
Trump pondera ocupar a Ilha de Kharg para forçar o Irão a reabrir o Estreito de Ormuz
“Ele quer o Estreito de Ormuz aberto. Se precisar de tomar a ilha de Kharg para isso, ele tomará. Se decidir fazer uma invasão costeira, ele também o fará. Mas essa decisão ainda não foi tomada”, disse um alto funcionário do governo ao Axios.
“Sempre tivemos tropas em terra em conflitos sob todos os presidentes, incluindo Trump. Sei que esta é uma obsessão dos órgão de comunicação social, e compreendo a política envolvida, mas o presidente fará o que é certo”, disse um segundo alto funcionário. Ainda não foi tomada nenhuma decisão, afirmou o funcionário.
Kharg, uma ilha de coral com oito quilómetros de comprimento no Golfo Pérsico, a cerca de 26 quilómetros do continente, é um importante centro de processamento do Irão, por onde passam normalmente 90% das exportações de petróleo do país. A ilha manteve-se praticamente intacta durante os ataques israelitas e americanos nas duas primeiras semanas da guerra.
Pentágono envia 2.200 marines para o Médio Oriente
As autoridades militares não informaram quais as missões que os marines enviados para o Médio Oriente deverão executar.
Exército israelita anuncia ataque à região de Nour, no Mar Cáspio
Em comunicado, o exército anunciou que "começou a atacar alvos do regime terrorista iraniano na região de Nour".
Produtores de leite penalizados por subida de custos e falta de apoios
Os produtores de leite afirmam estar a enfrentar um agravamento das condições económicas marcado pela descida do preço pago à produção, pelo aumento dos custos e pela rejeição de apoios ao investimento, revelou hoje um comunicado divulgado pela APROLEP.
De acordo com a Associação dos produtores de leite de Portugal (APROLEP), o preço do leite ao produtor caiu cerca de três cêntimos por litro no início de 2026, mantendo-se a ameaça de novas descidas, num contexto já pressionado pela subida dos custos de produção, nomeadamente devido à guerra no Irão.
A APROLEP alertou que o gasóleo agrícola aumentou cerca de 40 cêntimos por litro e antecipa novas subidas nos preços dos fertilizantes e das rações, o que agrava a sustentabilidade económica das explorações.
Paralelamente, a associação criticou os resultados provisórios do concurso no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC 2023-2027), na medida "Investimento produtivo agrícola -- Modernização", indicando que, das 2.544 candidaturas apresentadas, 1.814 foram recusadas por falta de dotação orçamental, com apenas 730 a transitarem para fases seguintes.
Segundo a APROLEP, a divulgação do "projeto de lista de hierarquização" apanhou de surpresa muitos produtores, que tinham sido incentivados a candidatar-se, num processo cujo prazo foi sucessivamente alargado até janeiro deste ano.
A associação sublinhou que desde 2022 não existiam concursos abertos para investimentos gerais no setor agrícola, o que reforçou as expectativas dos produtores, incluindo jovens agricultores que já tinham visto projetos anteriormente recusados.
"Os produtores investiram tempo e recursos significativos na preparação das candidaturas, pedindo orçamentos, recorrendo a serviços técnicos especializados e assumiram encargos financeiros, confiando na existência de apoios que agora se revelam insuficientes", referiu o comunicado, apontando para um sentimento generalizado de desânimo e revolta no setor.
A APROLEP recordou ainda que a produção de leite exige investimentos elevados e com retorno a longo prazo, tendo sido afetada por sucessivas crises de preços baixos nas últimas décadas, o que limitou a capacidade de investimento das explorações.
Neste contexto, a associação defende o reforço urgente do Governo na dotação financeira dos apoios ao investimento e a criação de medidas específicas para o setor, nomeadamente nas áreas do bem-estar animal, modernização tecnológica e proteção ambiental.
A direção da APROLEP considerou também "imprescindível" que o preço pago ao produtor pelas cooperativas e pela indústria seja ajustado rapidamente, de forma a refletir o aumento dos custos de produção e garantir a viabilidade das explorações leiteiras.
Escalada de preços. Gasóleo pode aumentar 15 cêntimos e gasolina nove
Os preços dos combustíveis voltam a subir já na próxima semana. Os revendedores estimam que o litro de gasóleo suba mais 15 cêntimos e o de gasolina nove cêntimos.
As estimativas dos revendedores apontam para mais 15 cêntimos por litro de gasóleo nove cêntimos por litro de gasolina. Cálculos que podem ainda sofrer alterações, uma vez que o valor final só será apurado após o fecho das negociações desta sexta-feira. Jornal da Tarde | 20 de março de 2026
Além disso, é expectável que o Governo volte a aplicar o desconto sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Apesar de tudo, o preço do petróleo recuou esta sexta-feira cerca de dois por cento.Ao início da manhã, o barril de Brent estava a ser negociado a 106 dólares. Na quinta-feira já tinha subido quase até aos 120 dólares.
A queda nos preços do barril de brent está a ser associada às declarações do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que disse que o Irão está prestes a ser "dizimado" e que a guerra terminará mais cedo do que se imaginava.
O preço do gás também caiu mais de três por cento. Estava a ser negociado abaixo dos 60 euros por megawatt-hora.
Presidente da Síria quer manter o país longe do conflito
“É importante recordar que a Síria sempre foi palco de conflitos e lutas nos últimos 15 anos e antes disso, mas hoje está em harmonia com todos os países vizinhos, a nível regional e internacional”, afirmou num discurso proferido após a oração do Eid al-Fitr no palácio presidencial em Damasco.
Segundo o presidente sírio, “o que está a acontecer agora é um acontecimento histórico importante e raro, que não assistimos desde a Segunda Guerra Mundial. Estamos a calcular cuidadosamente os nossos passos e a trabalhar para manter a Síria longe de qualquer conflito, para que possa manter o seu caminho de desenvolvimento e reconstrução”.
Israel bloqueia orações do Eid na mesquita de Al-Aqsa
Os fiéis reuniram-se nos pontos mais próximos que conseguiram alcançar, particularmente em redor do Portão de Damasco, na Jerusalém Oriental ocupada, depois de os soldados israelitas terem bloqueado a entrada nos pátios da mesquita.
O governo de Jerusalém condenou o encerramento como uma escalada perigosa e um ataque direto à liberdade religiosa.
“Estas medidas visam impor novas realidades judaizantes e isolar a mesquita do seu meio palestiniano e islâmico”, afirmou num comunicado divulgado pela Wafa.
A Mesquita de Al-Aqsa está encerrada há 21 dias consecutivos.
Reservista israelita detido por suspeita de espionagem para o Irão
"Raz Cohen, de 26 anos e residente em Jerusalém, foi recentemente detido por suspeita de cometer crimes de segurança envolvendo o contacto com agentes dos serviços de informação iranianos para realizar missões de segurança sob as suas ordens", explicou o comunicado.
O reservista, que prestava serviço no sistema Domo de Ferro (sistema de defesa antimíssil), "mantinha contacto com agentes dos serviços de informação iranianos e, sob as suas instruções, estava encarregado de realizar diversas missões de segurança, incluindo a transmissão de informações de segurança sensíveis a que tinha acesso no exercício das suas funções".
A investigação apurou ainda que o suspeito sabia que estava "em contacto com entidades iranianas" e que recebia dinheiro em troca.
A polícia israelita e o serviço de segurança interna (Shin Bet) emitem alertas regularmente, através das redes sociais, sobre tentativas de recrutamento e infiltração de iranianos em Israel.
Refinaria de petróleo israelita atingida por míssil iraniano
A Israel Oil Refineries afirmou que o ataque atingiu os sistemas de energia que abastecem uma unidade de serviços, afetando infraestruturas externas pertencentes a terceiros e cruciais para as operações.
Apesar dos danos, a maioria das unidades de produção mantém-se operacional, enquanto outras estão a ser reativadas, afirmou a empresa, acrescentando que as operações completas serão retomadas dentro de alguns dias.
Presidente do Irão alerta para consequências do "terrorismo de Estado" de Israel
"O regime sionista é caracterizado pelo terrorismo de Estado. No entanto, a agressão dos Estados Unidos contra o Irão e o assassinato do líder mártir estabelecem um precedente em disputas internacionais que destruirá as normas jurídicas globais", afirmou o presidente iraniano Pezeshkian, referindo-se ao assassinato do líder supremo do regime, Ali Khamenei, no início da ofensiva israelo-americana.
"Se o mundo não se mantiver firme, as consequências serão devastadoras", acentuou.
Preço do gás natural caiu mais de 3% e está abaixo dos 60 dólares
O preço do gás natural para entrega no prazo de um mês no mercado TTF dos Países Baixos, referência na Europa, caiu hoje mais de 3% e estava a ser negociado abaixo dos 60 euros por megawatt-hora (MWh).
De acordo com dados de mercado recolhidos pela agência EFE, na abertura do mercado holandês, o gás natural descia 3,33 %, para 59,7 euros por megawatt-hora (MWh).
Na quinta-feira, o gás natural fechou com uma subida de 11 %, embora durante a sessão tenha chegado a disparar cerca de 30 %, para mais de 70 euros.
O preço do gás, tal como o do petróleo - que hoje caiu ligeiramente 0,29 %, para 108,5 dólares - disparou após o ataque de Israel ao campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, e a resposta do Irão com ataques no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos.
Neste contexto, a Agência Internacional da Energia (AIE) anunciou que tinha começado a colocar no mercado os "primeiros volumes" das reservas estratégicas de petróleo, que foram revistas em alta, passando dos 400 milhões de barris inicialmente previstos para 426 milhões.
Exército israelita afirma ter atacado infraestruturas militares no sul da Síria
O exército disse que os ataques foram uma resposta ao que chamou de ataques contra civis drusos por parte das autoridades sírias na área de As-Suwayda na quinta-feira.
A agência de notícias estatal síria SANA e o Governo sírio ainda não reconheceram o ataque israelita.
Teerão acusa Reino Unido de cumplicidade na guerra
A acusação de Araghchi foi reportada à homóloga britânica, Yvette Cooper, durante uma conversa telefónica realizada no passado sábado.
Segundo uma nota agora divulgada por Teerão, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que as ações do Governo de Londres vão ser "certamente consideradas participação na agressão" e ficar "gravadas na história".
O Governo de Keir Starmer aprovou, no início deste mês, a utilização estritamente defensiva de bases na região do Médio Oriente, depois de ter sido fortemente criticado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, pela negativa inicial.
Ataques aéreos israelitas atingem várias cidades no sul do Líbano
"Aviões de guerra inimigos israelitas atacaram ao amanhecer" cidades nos distritos de Tiro e Bint Jbeil, informou a agência, acrescentando que as forças israelitas também atingiram outras cinco cidades no sul do país.
Agência de Energia faz recomendações para reduzir procura de petróleo
A Agência Internacional de Energia (AIE) recomendou hoje mais três dias de teletrabalho, menos 40% de voos comerciais e a gratuitidade dos transportes públicos para reduzir a procura de petróleo face à guerra no Médio Oriente.
Num relatório, aquela instituição apresentou 10 medidas "de urgência", sobretudo para combater o recurso a viaturas privadas, as quais podem poupar até cerca de seis milhões de barris por dia, compensando em parte a escassez global de crude.
"O conflito no Médio Oriente provocou a maior interrupção de fornecimento da história do mercado internacional de petróleo devido à paragem quase total do trânsito naval pelo estreito de Ormuz", lê-se.
Segundo a AIE, cerca de 15 milhões de barris de crude e outros cinco milhões de produtos petrolíferos passavam diariamente naquela via marítima, cerca de 20% do consumo mundial daquelas matérias, mas as quantidades ficaram reduzidas a "conta-gotas".
O texto defende ser essencial trabalhar do lado da procura, já que os preços do crude já ultrapassaram a barreira dos 100 dólares/barril, apesar do esforço de libertação das reservas por parte de muitos países (426 mil barris).
"Há uma crescente preocupação com o impacto da alta de preços sobre as famílias, as empresas e a economia em geral", alertou a AIE.
Entre as restantes medidas propostas está a redução do limite de velocidade nas estradas em, pelo menos, 10 km/h, para baixar o consumo de combustível "entre 5% e 10% por veículo".
A partilha de veículos e a restrição de circulação nas grandes áreas metropolitanas, através do rateio de matrículas (pares/ímpares, por exemplo), também constam do plano.
O diretor-executivo da AIE, o turco Fatih Birol, reconheceu porém que medidas de austeridade, por si só, não vão ser suficientes.
"Retomar a navegação pelo estreito de Ormuz é a ação mais importante para restaurar a estabilidade dos fluxos de petróleo e de gás e reduzir a pressão sobre os mercados e os preços", declarou.
Segundo Birol, a atual situação causada à ofensiva militar de Israel e Estados Unidos contra o Irão e consequentes retaliações na região do golfo Pérsico, é diferente da verificada aquando da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.
"Como vimos em 2022, os governos podem intervir com medidas para ajudar os consumidores com suas contas de energia durante picos de preços. No entanto, os recursos fiscais são limitados e é vital que essas medidas sejam direcionadas àqueles que mais precisam", concluiu.
Irão insiste que a produção de mísseis "continua" apesar da guerra
"A nossa indústria de mísseis balísticos merece a nota máxima. (...) Não há motivo para preocupação, porque mesmo em tempo de guerra, continuamos a fabricar mísseis", disse o porta-voz do IRGC, Ali-Mohammad Naini, citado pela agência de notícias Fars.
Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Irão já não tem capacidade para produzir mísseis balísticos ou enriquecer urânio.
Líder Supremo pediu retaliação pela morte do ministro das informações
O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, afirmou hoje através de um comunicado que os inimigos da República Islâmica não devem viver em segurança, sublinhando a retaliação pela morte do ministro dos serviços de informações.
O ayatollah Mojtaba Khamenei fez as declarações num comunicado enviado ao Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, depois de Israel ter morto o ministro dos Serviços de Informações, Esmail Khatib.
Khamenei não é visto em público desde que foi nomeado líder supremo, sucedendo ao pai, o ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, que foi morto num ataque aéreo israelita no primeiro dia da guerra, a 28 de fevereiro.
As autoridades norte-americanas e israelitas sugeriram que Mojtaba Khamenei tinha ficado ferido na sequência de um bombardeamento.
Espanha vai reduzir IVA sobre combustíveis de 21% para 10%
Madrid planeia também suspender o imposto especial de consumo sobre os hidrocarbonetos, o que levaria a uma redução imediata do preço do gasóleo e da gasolina entre 0,30 e 0,40 euros.
Sri Lanka declara neutralidade na guerra contra o Irão
“Eles queriam trazer dois aviões de guerra armados com oito mísseis anti navio de uma base no Djibuti para o Aeroporto Internacional de Mattala, de 4 a 8 de março, e nós dissemos ‘não’”, afirmou Dissanayake, citado pela agência noticiosa AFP.
No discurso no parlamento após uma reunião com Sergio Gor, embaixador dos EUA na Índia, Dissanayake abordou as críticas sobre as decisões recentes.
“Alguns grupos estão a dizer que assinámos acordos de defesa com os EUA e que por isso atrasámos a receção do navio iraniano”, disse.
“Estão a dizer que somos parciais”, acrescentou, afirmando que, na verdade, “somos imparciais”.
Segundo Dissanayake, tanto o Irão como os EUA solicitaram aos seus respetivos militares que fizessem visitas militares ao país nas últimas semanas, acrescentando: “Como nação neutra, dissemos não a ambos os pedidos. Isto é imparcialidade”.
O Sri Lanka, uma nação insular do Oceano Índico, a mais de 3.200 quilómetros do Golfo Pérsico, adotou uma política de não alinhamento desde a sua independência, em 1948.
Mas o país viu-se no fogo cruzado diplomático da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, depois de um ataque de um submarino norte-americano ter afundado um navio de guerra iraniano na costa sul do Sri Lanka, no início de março, matando pelo menos 87 marinheiros iranianos.
Guarda Revolucionária anuncia a morte do porta-voz em ataques aéreos
Pequim apela a fornecimento de petróleo estável e sem entraves
No entanto, o porta-voz do ministério, Lin Jian, não especificou nenhum país.
Preço do petróleo recua quase 2% após declarações de Netanyahu sobre a guerra
O preço do petróleo recuou hoje cerca de 2%, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter dito que o Irão está prestes a ser "dizimado" e que a guerra terminará mais cedo do que se imaginava.
O barril de Brent, referência internacional, recuava 1,71% para 106,79 dólares por volta das 06:15 (hora de Lisboa). Na quinta-feira, tinha subido quase até aos 120 dólares.
O seu equivalente americano, o barril de WTI, recuava hoje 2,15% para 93,50 dólares.
"As declarações de Netanyahu acalmaram os mercados", escreveu numa nota o analista da SPI Asset Management Stephen Innes.
Na quinta-feira, Benjamin Netanyahu disse, numa conferência de imprensa, que o Irão estava "a ser dizimado" e que Israel estava "a ganhar a guerra".
O Irão já não tem "capacidade para enriquecer urânio" nem "para produzir mísseis balísticos", acrescentou.
"Componente terrestre" da guerra na mente de Netanyahu
- Os iranianos assinalam esta sexta-feira o Nowruz, ou o ano novo persa. Sem direito a trégua. A máquina de guerra israelita retomou, nas últimas horas, os bombardeamentos aéreos sobre Teerão. Estes ataques acontecem um dia depois de Telavive se ter comprometido a travar os bombardeamentos contra o campo de gás iraniano de Pars Sul a pedido de Washington, o que levou o regime a intensificar os ataques a infraestruturas energéticas de diferentes países do Golfo;
- O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nega ter "arrastado" para a guerra o presidente norte-americano, Donald Trump. O chefe do Governo do Estado hebraico clama que o regime dos ayatollahs está a ser "dizimado" e já não dispões de capacidade para enriquecer urânio ou produzir mísseis balísticos. Em simultâneo e sem mais detalhes, sugeriu que uma "revolução" em Teerão pode requerer uma "componente terrestre";
- Os bombardeamentos do Irão conra a Cidade Industrial de Ras Laffan, no Catar, reduziram em 17 por cento a capacidade de exportação de gás natural liquefeito deste país, segundo a estatal QatarEnergy. As reparações poderão levar "até cinco anos", adiantou o ministro da Energia do Catar e CEO da empresa energética, Saad al-Kaabi;
- Desde o início da ofensiva israelo-americana, batizada de Fúria Épica, terão morrido no Irão mais de três mil pessoas, incluindo as 175 crianças e professores de uma escola da cidade de Minab, no sudeste do país. O Pentágono aponta para 15 mil alvos atingidos nas duas primeiras semanas da guerra;
- A refinaria de Mina Al-Ahmadi, no Kuwat, foi atingida por múltiplos ataques com drones ao início do dia, que causam incêndios em várias unidades do complexo;
- O Comando Central dos Estados Unidos afirma ter destruído a fábrica de mísseis terra-terra do Irão em Karaj. Este complexo estaria, de acordo com as forças da superpotência, a ser usado para "montar mísseis balísticos que ameaçavam americanos, países vizinhos e navegação comercial";
- O general Ali Mohammad Naeini, porta-voz da Guarda Revolucionária, garante, todavia, que o Irão continua a construir mísseis. "O score da nossa indústria de mísseis é 20 e não há preocupações neste sentido, porque estamos a produzir mísseis até em condições de guerra, o que é espantoso, e não há qualquer problema particular no armazenamento", afiançou o responsável;
- Em Portugal, o Governo decidiu aumentar o apoio na compra de botijas de gás para famílias mais vulneráveis. O valor sobe dos 15 para os 25 euros. Esta medida estará em vigor durante os próximos três meses;
- Foram também aprovados novos apoios para fazer frente à subida dos combustíveis. No gasóleo profissional, a ajuda é de dez cêntimos por litro para as empresas de passageiros e mercadorias A medida é aplicada até aos 15 mil litros e vai estar em vigor por três meses. Este mecanismo extraordinário abrange o sector dos táxis e as associações de bombeiros;
- O cabaz de bens essenciais atingiu esta semana o valor mais alto de sempre. Sessenta e três produtos custam agora 254,32 euros. A lista monitorizada pela DECO desde 2022 é composta por carne, congelados, frutas e legumes, lacticínios, mercearia e peixe. Nos últimos dias, a maior subida foi nos cereais e pão de forma.
Israel alega que "ameaça nuclear" do Irão "está neutralizada"
Benjamin Netanyahu cedeu ao pedido de Donald Trump e travou a ofensiva contra as infraestruturas energéticas do Irão.
Foto: Ronen Zvulun - Reuters
Numa nota de otimismo sobre o conflito, Netanyahu antecipa o fim das hostilidades para breve e ensaia um diagnóstico: o regime iraniano perdeu a capacidade de enriquecer urânio.
Trump compara ofensiva no Irão ao ataque a Pearl Harbor
Houve mais um momento de profundo desconforto na Sala Oval da Casa Branca.
Foto: Aaron Schwartz - EPA
O presidente norte-americano justificou o silêncio com a necessidade de um elemento-surpresa e, perante a comitiva japonesa, traçou um paralelo inesperado com o ataque a Pearl Harbor.
Trump comparou a atual estratégia militar ao bombardeamento que, na Segunda Guerra Mundial, vitimou mais de dois mil norte-americanos, deixando um rasto de incómodo na diplomacia de Tóquio.
Líderes da UE pedem moratória aos ataques contra infraestruturas energéticas no Médio Oriente
Os líderes dos 27 países da União Europeia apelaram, esta quinta-feira, a uma suspensão temporária dos ataques a infraestruturas energéticas e hídricas, no meio de crescentes preocupações sobre o impacto da guerra com o Irão na economia global.
"O Conselho Europeu apela à desescalada e à máxima contenção, à proteção de civis e infraestruturas civis e ao pleno respeito pelo direito internacional por todas as partes", disseram os líderes em conclusões escritas após as suas conversações.
Os chefes de Estado e de Governo "condenam todos os atos que ameacem a navegação ou impeçam a entrada e saída de navios do estreito de Ormuz", no Golfo Pérsico.
"O Conselho Europeu congratula-se também com os esforços intensificados anunciados pelos Estados-membros, incluindo a coordenação reforçada com os parceiros na região, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz quando as condições o permitirem", acrescentam.
Líderes da UE pedem vigilândia para fluxos migratórios
Os líderes da UE afirmam ainda que a guerra no Irão não provocou fluxos migratórios imediatos para a União Europeia, mas apelaram a que se aprendam as lições da crise migratória de 2015, de forma a evitar uma situação semelhante.
No que se refere ao conflito no Líbano, pedem a Telavive para se "abster de novas escaladas através de operações aéreas ou terrestres e a respeitar a soberania e a integridade territorial do Líbano" e condenam veementemente "a decisão do Hezbollah de atacar Israel em apoio ao Irão", instando o movimento xiita a "parar imediatamente".
Relativamente à Palestina, os líderes da UE manifestam "preocupação séria" com a "deterioração da situação em Gaza e na Cisjordânia", reiterando a defesa da solução dos dois Estados e pedindo que se implemente o cessar-fogo na Faixa de Gaza.
c/agências
"Pequeno preço a pagar". EUA pedem 200 mil milhões de dólares para financiar guerra no Irão
O Pentágono está a pedir 200 mil milhões de dólares para financiar a guerra no Irão. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que os EUA precisam de mais financiamento "por várias razões" e que este é "um pequeno preço a pagar" para travar esta guerra.
"Voltaremos ao Congresso e aos nossos representantes para garantir que temos financiamento adequado", afirmou Hegseth, acrescentando ser "preciso dinheiro para matar os bandidos".
Donald Trump confirmou a notícia, classificando o valor como “um pequeno preço a pagar” para garantir que as Forças Armadas têm tudo o que precisam para travar uma guerra contra o Irão.
"Queremos estar na melhor forma possível, a melhor forma em que já estivemos", disse o presidente norte-americano aos jornalistas na Sala Oval, ao lado da primeira-ministra do Japão. "É um pequeno preço a pagar para garantir que nos mantemos no topo", acrescentou.
Trump não especificou para que necessitaria o Pentágono dos recursos, dizendo apenas que deseja garantir que as Forças Armadas têm "grandes quantidades de munições". Ainda assim, negou que os EUA estejam com falta de armamento, argumentando que o Governo está a ser "criterioso" com os seus gastos.
"Estamos a pedir por vários motivos, que vão além até do que estamos a discutir sobre o Irão", disse Trump. "Munições em particular, no que diz respeito ao armamento de alta qualidade, temos bastantes, mas estamos a preservá-las”, disse.
Resistência garantida no Congresso
O pedido terá ainda de passar pelo Congresso, onde irá certamente encontrar resistência por parte de alguns deputados que são contra o conflito.
Alguns republicanos moderados, que seriam fundamentais para a aprovação deste orçamento, já expressaram ceticismo em relação ao pedido.
"É consideravelmente maior do que eu imaginava, mas não sei como está discriminado", disse a senadora Susan Collins, republicana do Maine e presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, citada pelo New York Times.
A senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca, disse que a Administração Trump teria de fazer um esforço mais concertado para dialogar com o Congresso sobre a guerra antes que tal pedido pudesse ser aprovado.
"Não se pode simplesmente chegar aqui com uma fatura e dizer «paguem isto» e esperar ter uma grande cooperação daqui para a frente", disse Murkowski aos jornalistas na quarta-feira.
O montante avançado representa um aumento significativo face ao orçamento anual do Departamento de Defesa, que ronda os 900 mil milhões de dólares (cerca de 780 mil milhões de euros), o mais elevado de sempre. De acordo com estimativas do Pentágono partilhadas com o Congresso e citadas pelo diário norte-americano The New York Times, os Estados Unidos gastaram mais de 11,3 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) nos primeiros seis dias da guerra contra o Irão.
O pedido de mais verbas para a guerra faz questionar por quanto tempo se irá prolongar o conflito.
O secretário da Defesa norte-americano disse que os Estados Unidos não têm um "cronograma definido" nem um "prazo final" para o fim das operações militares norte-americanas no Irão, que começaram há quase três semanas.
"Não queremos estabelecer um calendário específico para isto", indicou Pete Hegseth durante uma conferência de imprensa, ao mesmo tempo que garantiu que a operação estava "completamente dentro do calendário" para cumprir os objetivos definidos pelo presidente.
Presidente do Conselho Europeu quer produção própria para travar preços da energia
António Costa coloca a crise energética no topo das prioridades de Bruxelas.
Foto: Olivier Hoslet - EPA
Como solução, Costa aponta para a autossuficiência. O caminho, defende, passa por investir em fontes de energia próprias e acelerar a descarbonização, reduzindo assim a perigosa dependência de mercados externos.
António Costa reafirma UE como "parceiro fiável" da ONU na defesa do direito internacional
Numa altura de forte tensão global, o Presidente do Conselho Europeu reafirma a aliança histórica entre Bruxelas e a ONU.
Sobre o conflito no Leste, a mensagem é de exigência, a paz na Ucrânia continua a ser uma prioridade, mas apenas se estiver assente nos princípios fundamentais da soberania e da integridade territorial previstos pela ONU.